Ferencváros-ETO FC Győr 4-1 (1-0)

Budapest, Kocsis Sándor Központ. Vezette: Sipos Katalin (Gavalla-Kulcsár Judit, Buzderi Nikolett)

Ferencváros: Barti - Ivanusa, Csigi, Fenyvesi, Németh D., Pusztai, Szabó V., Papp L., Nagy V., Vágó, Csányi. Vezetőedző: Vágó Fanny

ETO: Samson - Luijks, Savanya, Süle, Cameron, Németh L., Vida, Korsun, Öreg, Rácz, Kovács L. Vezetőedző: Dörnyei Balázs

Percről percre

90+4. perc: Vége a mérkőzésnek.

90+3. perc: Szépít az ETO. Sali 22 méterről csavarja kapura a labdát, Barti bravúrral tolja kapufára a lövést, a kipattanó Cameron elé kerül, aki a kapuba lő. 4-1.

90+1. perc: Három perc a ráadás. Németh L. kap sárga lapot, Czellért rúgta fel.

90. perc: Németh L. jobbról érkező szögletét Nagy L. fejeli kicsivel kapu mellé.

86. perc: Korsunt Kránicz váltja a győri együttesben.

79. perc: Vágó helyett Nagypál, Szabó V. helyett pedig Zlidnis a pályán a hazaiaknál.

74. perc: Az ETO is kettőt cserél: Rácz Zs. helyére Sali, Vida helyére pedig Nagy L. érkezik.

72. perc: Újabb FTC-cserék: Pusztait Siklér váltja, Csányit pedig Demeter.

68. perc: Czellér lő jobbról, ezt a lövést Samson épp Ivanusa elé tenyereli, ő pedig két lépés után a hálóba belsőzi azt. 4-0

63. perc: Nagy V. helyére érkezik Czellér a hazai oldalon.

61. perc: Papp kap sárga lapot.

60. perc: Az első cserék: Süle helyett Nagy F., Luijks helyett pedig Keene a pályán a győrieknél.

59. perc: Nagy V. jobbról íveli a labdát középre, Vágó teljesen tisztán érkezik a hosszú oldalon, és a kapu jobb oldalába fejel. 3-0

53. perc: Németh L. szöktetné Cameront, de Barti jó ütemben lép ki a kapujából, és így övé lesz a labda.

49. perc: Újabb ferencvárosi gól! Egy felívelés után Vágó Fanny 20 méterről a kimozduló Samsont átemelve lő a győri kapuba. 2-0

46. perc: Csere egyik csapatnál sem volt a szünetben. Kezdődik a második félidő.

45. perc: Vége az első félidőnek.

38. perc: Csányi emeli a labdát a győri kapu fölé.

34. perc: Csigi kap sárga lapot Cameron lerántásáért. A 25 méteres szabadrúgást Savanya emeli a kapu fölé. Nem sokat tévedett.

26. perc: Újabb veszélyes ferencvárosi helyzet, aminek a végén Ivanusa lő, Samson pedig véd.

22. perc: Samson védi bravúrral Csigi közeli fejesét - megint egy szöglet után tudott fejelni a hazaiak játékosa.

11. perc: Korsun 15 méteres, jobblábas lövését védi bravúrral Barti. Szabó V. kap utólag sárga lapot.

10. perc: Vezet az FTC! Bal oldali szöglet után a hosszú oldalról Csigi Eszter fejeli vissza a labdát a kapu elé, ami Vidáról pattan a kapuba. 1-0.

7. perc: Balról érkező beadás után Vágó az ötösről lövi a labdát kapu fölé.

1. perc: Zöld-feketében az FTC, fehérben az ETO. A győriek kezdik a meccset.

Előzetes - Az ETO FC Győr a Magyar Kupa megnyerését követően, az MTK legyőzésével fennállása során először biztosította helyét a bajnoki fináléban. A csütörtök este 6 órakor, a Ferencváros otthonában kezdődő párharc előtt Dörnyei Balázst, a győri zöld-fehérek szakmai vezetőjét kérdeztük az elmúlt időszakról és a döntő esélyeiről.

A szakember három hónappal ezelőtt vette át a csapat irányítását, de már ennyi idő alatt is sokat fejlődtek a játékosok. „Talán a legfontosabb a men- talitás volt. A lányok az első pil- lanattól vevők voltak a változtatásokra, és nagyon gyorsan meglett a közös hullámhossz. Mindemellett nekem is kellett hozzá kis idő, hogy emberként megismerjem őket – kezdte a szak- ember. – A másik fontos dolog, hogy meg kellett találni azokat a stílusjegyeket, amelyeket sze- rettünk volna, hogy jellemezzék az együttes labdarúgását, valamint ami a játékosok számára is megfelelő. Ezeket az elemeket gyakorolni kell, hogy automatizmusokká váljanak, és úgy láttam, hogy a kupadöntő előtt kezdett összeállni a játékunk.” Az ETO sikeres időszakot tudhat maga mögött, amit elégedetten értékelt Dörnyei Balázs, de hozzátette: sok munka vár még a csapatra. „Nagyon büszke vagyok rá, hogy a szakmai váltás után ilyen gyorsan eljutottunk ide. Habár a bajnoki döntőbe jutás volt a cél, ez egy tanulási folyamat része, de ha már eljutottunk ide, miért ne szerezhetnénk meg a bajnoki címet? – folytatta.

– A csapat elkezdte megmutatni oroszlánkörmeit, hogy jövőre még nagyobb álmaink lehessenek” – mondta a szakvezető, aki korábban négyszer nyert bajnokságot és számos alkalommal játszott döntőt a Ferencváros trénereként. Hozzátette: nem jelent extra motivációt számára, hogy korábbi csapata ellen irányítja a győrieket. „Erre a találkozóra sem készülök másképp. A saját csapatomat tartom szem előtt és az, hogy most épp a Fradi ellen játsszuk a döntőt, nem befolyásol. Befogadott Győr, ez a közösség, és szeretnék nekik valamit visszaadni” – fogalmazott. A győriek jól ismerik a Ferencvárost, s a papírforma ellenére úgy gondolják, lehet esélyük a fővárosiak ellen.

„Az MTK ellen nem játszottunk jól, a siker inkább a szív és akarat diadala volt, a feszültséggel teli hullámzás csúcspontja. Azóta nagyon jó a hangulat, lekerült a teher a csapatról és sikerült megértetni a játékosokkal, hogy ez most egy olyan lehetőség, amiből tanulhatunk. Megvan bennünk az erő, hogy meglepetést okozzunk és mindent meg kell tennünk ezért. Az ellenfél jó csapat, rutinosabb játékosai vannak, de számukra csak a győzelem elképzelhető, emiatt óriási rajtuk a nyomás, s kérdés, hogy ezt hogy tudják majd kezelni. Mi összetartó csapat vagyunk, jó közösség, ami nagyon fontos lehet a kulcspillanatokban. Nincs veszítenivalónk, csak élesnek kell lennünk és megragadni a kínálkozó lehetőségeket. Pont ebből kifolyólag nem lennék a mostani ETO ellenfele, mert nagyon kellemetlen csapat lehetünk. Megvan a lányokban a jó értelemben vett vagányság és van egy jó alapunk. A játékosok ráadásul kötődnek Győrhöz, ami szintén sokat számíthat majd, hiszen a szülővárosukat képviselik” – nyilatkozta Dörnyei Balázs.