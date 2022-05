Ősztől ismét a másodosztályban gyűjtögetheti a pontokat a Gyirmót FC Győr – amely az elmúlt idényben másodszor szerepelt a hazai élvonalban –, s bár sokak szerint az lett volna az igazi bravúr, ha bennmarad az NB I-ben, a csapatnak ezúttal sem sikerült az élvonalban megkapaszkodnia.A kék-sárgák 2021-ben óriási hajrát követően, a DVSC mögött jutottak fel az élvonalba, korábban a 2016/2017-es idényben szerepeltek a legjobbak között.

Igaz, a mostani, Csertői Aurél irányította együttes is utolsó helyen végzett a tabellán, kétség sem férhet hozzá, hogy a 32 pontot szerző gárda közelebb állt az bennmaradáshoz, mint a 2017-ben 24 egységet gyűjtő együttes.

Ezzel együtt nem lehet elégedett – s természetesen nem is az – a klubvezetés és Tamási Zsolt sem.

„Akár sikerről vagy sikertelenségről beszélünk, több összetevője lehet a szereplésnek. Ez a mi esetünkben is így volt – kezdte értékelését a gyirmótiak szakmai igazgatója. – Kezdjük azzal, hogy a feljutást követően egyértelmű volt az elvárás, miszerint tartsuk egyben az élvonalat kiharcoló keretet, illetve posztokon azért erősítsük meg a csapatot. Ez a szakmai stáb elképzelése szerint meg is történt. Igaz, maradtunk le játékosokról, s azért azt is meg kell jegyeznem, két-három olyan labdarúgót nem sikerült megszereznünk, akiket mindenképp jó lett volna, de ilyen előfordul ebben a szakmában. A keret kialakításának úgy vágtunk neki, hogy háromnál több légiósunk ne legyen, s szeretném is hangsúlyozni, hogy elsősorban magyar, köztük több fiatal játékossal próbáltuk meg a sikeres szereplést elérni. Emiatt a mi keretünk volt talán a legrutintalanabb az élvonal mezőnyében, hiszen nagyon kevés labdarúgónak volt NB I-es tapasztalata. Ez abban is megmutatkozott, hogy körről körre már jobb teljesítményt tudtak nyújtani a játékosaink, s tény, hogy az első tizenegy meccsen szereztük a legkevesebb pontot.”

A csapat ugyan 17 fordulót követően a 12. helyen zárta az elmúlt esztendőt, ám mivel pontszámban nem volt nagy a lemaradása a riválisokhoz képest – hasonlóan az első NB I-es időszakhoz –, megpróbálták Gyirmóton megerősíteni keretet a folytatáshoz.

„Télen nehéz minőségi, jó magyar játékost találni, ezért kellett külföldieket igazolnunk. Persze közülük is olyan játékost megszerezni, aki igazán a segítségünkre lehet, nehéz és nem olcsó mulatság. Abból a szempontból sikeresek voltak az igazolásaink, hogy jó játékosok kerültek hozzánk, de sajnálom, hogy a célunkban nem tudtak segíteni. Viszont rengeteg fiatal is szerepelt nálunk, s ebben a tekintetben az MTK mögött a másodikok lettünk a mezőnyben. Tavaszi felkészülésről igazából nem is nagyon beszélhetünk, mivel akkor söpört végig a vírusfertőzés az öltözőnkön, s volt, hogy csak tíz emberrel tudtunk edzeni. Ennek ellenére egész jól kezdtük a tavaszi szezont, hiszen három győzelmet arattunk zsinórban, pedig több nagyon fiatal labdarúgót, Major Martint, Csörgő Viktort és Zeke Máriót is kénytelenek voltunk a védelemben szerepeltetni. Döntő fordulatnak éreztem, hogy a három győzelem után itthon a ZTE ellen nem sikerült nyerni, sőt vereséget szenvedtünk. Ezután egy elég hosszú győzelem nélküli széria következett. Nem akarok belemenni részletekbe, de több olyan mérkőzést játszottunk, amikor apró nüanszokon múltak a dolgok. Az említett rutintalanságból fakadóan csúsztak ki pontok a kezünkből. A szezon vége felé aztán kicsit bátrabb játékkal sikerült győzelmeket is aratnunk. Majdnem összejött, s szinte az utolsó percekig harcban voltunk azért, hogy kivívjuk a bennmaradást az élvonalban. Megvolt a sanszunk, sajnos nem sikerült. Ha össze kéne hasonlítani az NB I-es szerepléseinket, ez most sokkal stabilabb, jobb volt, mint a korábbi.”

Az már korábban eldőlt, hogy Csertői Aurél vezetőedző irányítja majd az NB II-ben is a csapatot, a keretben azonban nagy változások várhatók.

„A másodosztályban nem akarunk külföldi labdarúgót szerepeltetni, így elbúcsúzunk a légiósainktól. A magyar játékosaink közül mindenkinek élő szerződése van, egyedül várhatóan az egyik kapus, Hársfalvi András távozhat, de még ez sem dőlt el. Négy-öt poszton szeretnénk a keretet tovább erősíteni – s nyáron a saját utánpótlásból is kerülnek játékosok a felnőtt kerethez –, mivel egyértelmű az elhatározás és az elvárás, miszerint vissza szeretnénk kerülni az NB I-be, ami előreláthatólag nehéz feladat lesz, hiszen több olyan patinás klub – gondolok az MTK-ra, a Diósgyőrre, de ide sorolhatom az ETO-t is, ahol új tulajdonos van, vagy éppen a Haladást – szerepel a másodosztály mezőnyében, amely joggal pályázhat az első osztályra. Nehéz, kiegyensúlyozott NB II vár ránk. Június közepén orvosi és élettani vizsgálatokkal kezdjük majd el felkészülést, s huszadikán lesz az első edzés. A felkészülési mérkőzések programja csaknem teljesen összeállt, s a tervek szerint az együttes pár napos ausztriai edzőtáborba is elutazik majd.”