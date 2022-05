A győri zöld-fehérek rutinos, német és holland klubokat is megjárt játékosa, Rácz Zsófia azonban már a negyedik kupasikerének örülhetett. Érdekesség, hogy első három elsőségét a sorozatban szombathelyi színekben érte el. A 33 éves, 113-szoros válogatott futballista a múlt heti sikert megelőzően legutóbb 2011-ben volt kupagyőztes együttes tagja.„Valóban nem mostanában volt az a kupagyőzelem, de én még azért számoltam valami hasonlóval. Győrben a szezon elején meg is beszéltük a stábbal és a lányokkal, hogy ott szeretnénk lenni a kupa fináléjában, s ha már sikerült a bravúr, amihez a Fradit kellett legyőznünk, meg is akartuk nyerni a döntőt. Szerencsére ez is összejött” – mesélte Zsófi, aki szép emlékeket őriz a Haladásról is.

„Bár győri vagyok, Szombathelyen lettem felnőttválogatott játékos. Rengeteg barátra, ismerősre tettem szert, nem véletlen, hogy a kupagyőzelem után sok szombathelyi írt rám interneten, s gratulált. Lehet, a sors furcsasága, bár számomra inkább amolyan bónusz, hogy épp az ellen a Haladás ellen lettem újra kupagyőztes, ahol háromszor ünnepelhettem hasonló sikert.”

A győriek rutinos játékosa a kupasiker után a bajnokság döntőjében is ott lenne az ETO-val. Fotó: Facebook

A győriek középpályása szerint sokat fejlődött a női foci.

„Úgy gondolom, most már nem elég egy-két meghatározó játékost szerződtetniük a csapatoknak. Taktikailag és fizikálisan is nagyot változtak az együttesek, szinte az egész magyar élvonal. Bár a Ferencváros egyelőre kimagaslik a mezőnyből, most már az úgynevezett kisebb csapatok is tudnak meglepetést okozni.”

Zsófi – akinek nemrég súlyos betegség hátráltatta a karrierjét – az U17-es lánycsapat edzője, játékosként is vannak még céljai.

„Amikor elkezdek egy szezont, azt mindig be szeretném fejezni, de biztos eljön majd az idő, amikor abbahagyom. Hogy mikor, az a jövő kérdése... Egyelőre érzek még erőt magamban, s ameddig az egészségem megengedi, szeretnék még játszani. Másfél éve a koronavírus következményeként szívizomgyulladást kaptam. Nem volt könnyű időszak ez számomra. Szerencsére túl vagyok rajta, s célom volt a betegséget megelőző szintre visszalépni. Úgy hiszem, ez sikerült. A távolabbi célom az edzősködés, nem akarok a futballtól elszakadni.”

A következő állomás azonban a bajnoki döntő lehet.

„Saját kezünkben van a sorsunk, hogy mi lehessünk a Fradi ellenfele. Ehhez meg kell nyernünk a hátralévő három bajnokit. Ezek közül az utolsó épp a közvetlen rivális MTK elleni lesz. Felfoghatjuk ezt amolyan elődöntőnek is.”