Jól kezdte a mérkőzést az MTE, már rögtön az elején 3-4 veszélyes helyzetet is kidolgozott. A 36. percben aztán Simita gólpassza után, Boros közelről a kapuba lőtt. 0-1. Ezt követően kicsit visszavett a vendég gárda, ám a Tatabánya hiába próbálkozott veszélyes helyzetig nem jutott el.

A Mosonmagyaróvár mindent megtett azért, hogy már most bajnoki címet ünnepelhessen, ám mivel a BVSC is győzött hazai pályán, így még maradt esélyük. A feljutás tehát nagyon közel van, de matematikailag ezt csak a következő mérkőzésen biztosíthatjuk be. Remélhetőleg jövő héten együtt a szurkolóinkkal.

A Credobus Mosonmagyaróvár a szezon utolsó hazai mérkőzésén a Balatonfüredet fogadja (május 23., vasárnap, 17:00).

Tatabányai SC - Credobus Mosonmagyaróvár 0-1 (0-1)

Tatabánya, 300 néző

V.: Szigetvári M.

Tatabánya: Kunsági –Árvai, Kovács I., Krupánszki (Kocsis, 71.), Soltész, Szegleti, Letenyei, Klausz, Hoszpodár, Székely, Módi. Vezetőedző: Bekő Balázs

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich – Czingráber, Debreceni, Deák, Nagy K. (Horváth K., 69.), Végh B. Tóth L. (D’Usro, 81.), Simita, Szalka D. (Szegő, 60.), Illés (Tóth M., 60.), Boros G. (Nagy Z., 81.) Vezetőedző: Varga László

Gsz.: Boros (36.)

Varga László: - Gratulálok a srácoknak! Nagy büszkeséggel tölt el, hogy velük és a stábommal együtt dolgozhatok. Gyakorlatilag már bajnoknak mondhatjuk magunkat, hiszen a BVSC-nek már csak minimális matematikai esélye van, hogy beelőzzön. Megérdemli a klub, a város, a szponzorok, a szurkolók, hogy végre bajnokokat ünnepelhessen.