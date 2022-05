ETO Akadémia – Komárom VSE 4-1 (1-1)

Győr, ETO Park. V.: Héra (Nagy B., Bencze).

ETO Akadémia: Ruisz – Szabados (Deákovits 66’), Tullner, Vidnyánszky Á., Tamás K., Szabó T., Tóth R. (Lasz 76’), Sipőcz (Karvaj 76’), Vidnyánszky M. (Urblík 46’), Szalka (Bakos 66’), Erdei. Vezetőedző: Király József.

Komárom VSE: Bánfalvi – Tóth D., Csernák, Schiller, Végh T., Simigla, Köles, Vincze, Szileszki, Göblyös (Nagy L. 81’), Horváth R. (Gelencsér 64’). Vezetőedző: Bozsik Péter.

Gsz.: Szabó T. (73’, 77’), Erdei (41’), Urblík (85’) ill. Schiller (23’).

Kiállítva: Végh T. (50’), Simigla (59’), Csernák (59’).

A Komárom szerezte meg a vezetést a 23. percben, egy jobb oldalról belőtt labdára Schiller érkezett, aki a rövid alsóba lőtt. Két perccel később egy nagy vendég lehetőség alakult ki egy pontrúgás után, aminek a végén Ruisz nagyot védett. A 41. percben sikerült az egyenlítés! Egy bal oldali szabadrúgást Tamás K. végzett el, ami a kapu előtt Tullner elé pattant, Erdeihez passzolt, támadónk pedig a hálóba továbbította a labdát 1-1. A 73. percben Deákovits beadását fejelték ki a védők, amit Szabó T. szedett össze a tizenhatos környékén, majd a rövid felsőbe bombázott 2-1. A harmadik gólunkat is az előbbi két játékos hozta össze, Deákovits jobboldali beadását Szabó T. közelről fejelte a kapuba 3-1. A negyedik gólunk előtt is a jobb oldalról, Deákovitstól érkezett a beadás, amibe Bakos belecsúsztatott, a hosszún érkező Urblík pedig a kapu jobb oldalába fejelt 4-1. A mérkőzésen három vendégjátékos is a kiállítás sorsára jutott, így a második félidőben emberelőnyben sikerült eldönteni a három pont sorsát - írják a klub összefoglalójában.

Király József: - Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A második játékrészben mutatott játékáért dicséretet érdemel a csapat, mert végig fegyelmezett tudott maradni. A kiállítások után csak idő kérdése volt, hogy mikor döntjük el a mérkőzést. Gratulálunk a játékosoknak a győzelemhez!