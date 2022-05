Klausz László: - Úgy látszik, hogy egy negatív védjegye lett a csapatnak, hogy nem jól kezdjük a mérkőzést, most is az első félidőben nem éreztem, hogy annyira „haraptunk” volna, annak ellenére, hogy mi uraltuk a mérkőzést. A második játékrészben már mi uraltuk a mérkőzést, helyzeteink voltak, végig ott voltunk a Dorog kapuja előtt, és sansza nem volt az ellenfélnek. Külön öröm, hogy Lipták Zoltán góllal tudott búcsúzni!

Fenyvesi László: - Egy nagyon nagy hibát követően, egyből a mérkőzés elején hátrányba kerültünk. Utána volt itt is, ott is lehetőség, de mégis maradt az 1-0. A második félidőben kicsit bent maradtunk az öltözőben, és ekkora különbséggel is megérdemelten nyert a hazai csapat. Sajnos néhány játékos már a nyaralásra gondolt a múlt heti bennmaradás után, így nem maradt más, mint gratulálok az ETO-nak!

Merkantil Bank Liga, NB II - további eredmények

Vasas–Soroksár 3–3

Békéscsaba–III. ker. TVE 2–1

Csákvár–Ajka 1–0

Siófok–Budaörs 1–1

Kecskemét–Szentlőrinc 7–2

Szolnok–Haladás 1–2

PMFC–Tiszakécske 1–1

Nyíregyháza–Szeged 1–4

DVTK–Budafok 2–1

Percről percre

90+2. perc: Vége a mérkőzésnek.

90+1. perc: Egy perc a ráadás.

84. perc: GÓÓÓL! Megírni sem lehetett volna szebben a forgatókönyvet: Kovács K. jobb oldali beadása után a középen érkező Lipták Zoltán fejeli a labdát a kapu jobb alsó sarkába az ötösről. 4–0. A gólörömbe belefért az is, hogy az egész győri csapat a levegőbe dobálta a gólszerzőt.

81. perc: Szedlár éles szögből leadott lövését védi Fadgyas.

80. perc: Tubolyt Kiss Máté váltja a hazai oldalon.

79. perc: Hajdú R. lövi kapu mellé a labdát 22 méterről.

78. perc: Bacsa kap sárga lapot.

76. perc: Lipták íveléséről két győri is lemarad a kapu előtt.

67. perc: Lipták Zoltán lép pályára, Vitálist váltja. Megkapja a csapatkapitányi karszalagot is.

61. perc: Dorogi cserék: Rácz, Girsik, Barna és Lénárt hagyta el a pályát, Tóth Barnabás, Szedlár Zoltán, Vígh Ádám és Hajdú Roland álltak be a vendégek csapatába.

59. perc: Sárga lapot kap Rácz.

56. perc: GÓÓÓL! Kovács K. jobbról indul el a labdával befelé, majd középre érve a védők mögé passzolja be a labdát az érkező Vincze Ádámnak, aki egy visszacsel után hat méterről a kapu közepébe lő. 3–0

52. perc: GÓÓÓL! Tuboly cselezget néhányat, és a védője mellől, jobbról, 10 méterről a jobb alsóba lő. 2–0

51. perc: Farkas B. lövi a labdát jobbról kapu mellé.

49. perc: Vincze szabálytalansága Girsik ellen sárga lapot ér.

46. perc: Hármas győri csere a szünetben: Szimcso helyett Bacsa, Óvári helyett Farkas B., Priskin helyett pedig Klausz M. játszik a második félidőben. Elkezdődik a második félidő.





45+1. perc: Vége a félidőnek.

45. perc: Priskin csap le egy elveszettnek tűnő labdára, és még az alapvonal elől vissza tudja gurítani Óvárinak, de neki már lövése nem túl jó a passz.

43. perc: Vitális 25 méteres szabadrúgása elszáll a kapu fölött.

38. perc: Vitális 22 méterről a felső lécet találja el. A lövésbe egy dorogi játékos is beleért, így szöglettel jöhet az ETO.

32. perc: Kovács K. lő éles szögből, Tulipánnak ez nem okoz gondot.

24. perc: Lénárt felrúgásáért kapja Vitális Milán a mérkőzés első sárga lapját.

20. perc: A Toma szabálytalansága után megítélt szabadrúgást 28 méterről Rácz rúgja nem sokkal a kapu fölé.

8. perc: GÓÓÓL! Lénárt kapja a kigurítást Tulipántól, Toma letámadja a dorogi játékost, megszerzi a labdát a tizenhatos előterében, és 14 méterről a jobb alsóba lő. 1–0

3. perc: Óvári bólintja kapu mellé a labdát hat méterről.

2. perc: Vitális passza után Toma lövi kapu fölé a labdát.

1. perc: Fehérben az ETO, piros-feketében a Dorog. A mérkőzést a vendégek kezdik.

A kezdőrúgás előtt Lipták Zoltánt köszöntik. A korábbi válogatott játékos a mai mérkőzéssel befejezi aktív játékospályafutását.

Előzetes - Egy patinás, hajdanán szebb napokat is látott párharccal fejeződik be a jelenlegi bajnokság az ETO számára. A zöld-fehérek remek sorozatban vannak, hiszen a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésüket megnyerték, és ha az ötödiket is sikerül behúzniuk, akkor akár a hatodik helyet is megszerezhetik. A sokáig negatív szériát figyelembe véve ez nem is lenne rossz eredmény. A Dorog hosszú ideig az ETO egyik mumusának számított, tavaly ősszel azonban megtört a győriek tartós rossz sorozata, mert 1–0-ra nyerni tudtak Dorogon.

Klausz László vezetőedző: „Ugyanúgy készülünk, mint az elmúlt két-három hétben. Úgy érzem, a játékosok mentálisan jó állapotban vannak a győzelmek hatására. Ezúttal is úgy kell állnunk a meccshez, hogy a fordulópontokból mi jöjjünk ki jobban és a szerencse is mellettünk álljon. Ebben az esetben szerintem nem lehet gond, és jó eredménnyel tudjuk lezárni az évet.”

A tervek szerint a mérkőzés hajrájában negyedórás szerepet kap a csapatban a 18-szoros magyar válogatott Lipták Zoltán, aki vasárnap fejezi be a pályafutását.