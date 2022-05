ETO FC–Dorogi FC 1-0

Győr, ETO Park. Vezeti: Pillók Ádám (Baghy Csaba, Máyer Gábor)

ETO FC: Fadgyas – Kovács K., Csonka, Fodor, Vincze Á., Toma, Tuboly, Vitális, Óvári, Priskin, Szimcso. Vezetőedző: Klausz László

Dorogi FC: Tulipán – Nyíri, Keresztes, Berkó, Zabari, Lőrincz, Lénárt, Szerencsi, Girsik, Rácz, Barna. Vezetőedző: Fenyvesi László

Percről percre

43. perc: Vitális 25 méteres szabadrúgása elszáll a kapu fölött.

38. perc: Vitális 22 méterről a felső lécet találja el. A lövésbe egy dorogi játékos is beleért, így szöglettel jöhet az ETO.

32. perc: Kovács K. lő éles szögből, Tulipánnak ez nem okoz gondot.

24. perc: Lénárt felrúgásáért kapja Vitális Milán a mérkőzés első sárga lapját.

20. perc: A Toma szabálytalansága után megítélt szabadrúgást 28 méterről Rácz rúgja nem sokkal a kapu fölé.

8. perc: GÓÓÓL! Lénárt kapja a kigurítást Tulipántól, Toma letámadja a dorogi játékost, megszerzi a labdát a tizenhatos előterében, és 14 méterről a jobb alsóba lő. 1–0

3. perc: Óvári bólintja kapu mellé a labdát hat méterről.

2. perc: Vitális passza után Toma lövi kapu fölé a labdát.

1. perc: Fehérben az ETO, piros-feketében a Dorog. A mérkőzést a vendégek kezdik.

A kezdőrúgás előtt Lipták Zoltánt köszöntik. A korábbi válogatott játékos a mai mérkőzéssel befejezi aktív játékospályafutását.

Előzetes - Egy patinás, hajdanán szebb napokat is látott párharccal fejeződik be a jelenlegi bajnokság az ETO számára. A zöld-fehérek remek sorozatban vannak, hiszen a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésüket megnyerték, és ha az ötödiket is sikerül behúzniuk, akkor akár a hatodik helyet is megszerezhetik. A sokáig negatív szériát figyelembe véve ez nem is lenne rossz eredmény. A Dorog hosszú ideig az ETO egyik mumusának számított, tavaly ősszel azonban megtört a győriek tartós rossz sorozata, mert 1–0-ra nyerni tudtak Dorogon.

Klausz László vezetőedző: „Ugyanúgy készülünk, mint az elmúlt két-három hétben. Úgy érzem, a játékosok mentálisan jó állapotban vannak a győzelmek hatására. Ezúttal is úgy kell állnunk a meccshez, hogy a fordulópontokból mi jöjjünk ki jobban és a szerencse is mellettünk álljon. Ebben az esetben szerintem nem lehet gond, és jó eredménnyel tudjuk lezárni az évet.”

A tervek szerint a mérkőzés hajrájában negyedórás szerepet kap a csapatban a 18-szoros magyar válogatott Lipták Zoltán, aki vasárnap fejezi be a pályafutását.