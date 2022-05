ETO FC Győr–Dorogi FC

Győr, ETO Park, 18.00.

Előzetes - Egy patinás, hajdanán szebb napokat is látott párharccal fejeződik be a jelenlegi bajnokság az ETO számára. A zöld-fehérek remek sorozatban vannak, hiszen a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésüket megnyerték, és ha az ötödiket is sikerül behúzniuk, akkor akár a hatodik helyet is megszerezhetik. A sokáig negatív szériát figyelembe véve ez nem is lenne rossz eredmény. A Dorog hosszú ideig az ETO egyik mumusának számított, tavaly ősszel azonban megtört a győriek tartós rossz sorozata, mert 1–0-ra nyerni tudtak Dorogon.

Klausz László vezetőedző: „Ugyanúgy készülünk, mint az elmúlt két-három hétben. Úgy érzem, a játékosok mentálisan jó állapotban vannak a győzelmek hatására. Ezúttal is úgy kell állnunk a meccshez, hogy a fordulópontokból mi jöjjünk ki jobban és a szerencse is mellettünk álljon. Ebben az esetben szerintem nem lehet gond, és jó eredménnyel tudjuk lezárni az évet.”

A tervek szerint a mérkőzés hajrájában negyedórás szerepet kap a csapatban a 18-szoros magyar válogatott Lipták Zoltán, aki vasárnap fejezi be a pályafutását.