A Győr a kiesés szélére taszította a III. Kerületet

A sereghajtó III. Kerületi TVE 7-0-ra kikapott az ETO FC Győr otthonában a labdarúgó NB II 36. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Súlyos veresége ellenére Pintér Attila vezetőedző óbudai csapatának még van matematikai esélye a bennmaradás kiharcolására.

A már bajnok Vasas FC 4-1-re legyőzte a Szentlőrincet, a feljutást jelentő második helyen álló Kecskemét pedig a Tiszakécske ellen nyert 1-0-ra.

Klausz László: - Nagyon örülök a sok rúgott gólnak, de véleményem szerint nem volt olyan egyértelmű ez a mérkőzés. Az első húsz percben jobbak voltak a vendégek, hátul is követtünk el hibákat. Mi akartuk letámadni őket, erre ők támadtak le minket, kicsit magunkra is húztuk a Kerületet. Amikor tudtunk már gólt, gólokat szerezni, rányomta a bélyegét a mérkőzésre, kicsit összetörtek a vendégek. A III. Kerület egy jó csapat, a Kecskemét is csak a 90. perc után tudta őket megverni, de azt gondolom, hogy most mindenki maximálisan belerakta a munkát, örülök a fiatalok és az idősebbek játékának is egyaránt, ma tényleg úgy néztünk ki kívülről, mint egy csapat, mindenki egyfelé húzott, aminek ez lett a vége.

Pintér Attila: - Először is gratulálok az ETO-nak! Az első félidőben nem gondoltam volna, hogy ilyen arányú vereséget fogunk szenvedni. Amit elterveztünk, az ült is, szereztünk háromszor-négyszer is labdát, amit, ha végig viszünk, befejezhettük volna az akciót. Megint egy bedobásból kaptunk gólt. Kellenének olyan karakterek, olyan játékosok, akik ilyenkor meg tudnák azt tartani, hogy a csapat ne essen ilyen hullámba, de azt kell, hogy mondjam, a hazaiak rúgtak három-négy olyan gólt, ami lehet, hogy Puskás-díjas, de ennyire nem lehet összeesni. Van még két forduló, él még az esélye, hogy bent tudjunk maradni. Egy meccset játszunk otthon, utolsó fordulóban pedig lehet, hogy egy ki-ki meccset fogunk játszani. Nagyon gyorsan el kell felejtenünk ezt a mérkőzést. Úgy gondolom minden csapat életében van ilyen, azt kell megvizsgálni, hogy ez miért történt meg.

Eredmények, 36. forduló:

ETO FC Győr-III. Kerületi TVE 7-0 (1-0)

Nyíregyháza Spartacus FC-Békéscsaba 1912 Előre 3-0 (1-0)

Aqvital FC Csákvár-Budaörsi SC 1-1 (1-1)

Vasas FC-Szentlőrinc SE 4-1 (1-0)

BFC Siófok-Szombathelyi Haladás 0-1 (0-1)

Kecskeméti TE Hufbau-Tiszakécskei LC 1-0 (1-0)

Szolnoki MÁV FC-Dorogi FC 1-1 (0-0)

Pécsi MFC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0-0

FC Ajka-Budafoki MTE 2-0 (1-0)

hétfőn játsszák:

Diósgyőri VTK-Soroksár SC 20.00

Az élcsoport: 1. (és már bajnok) Vasas FC 81 pont/36 mérkőzés, 2. Kecskemét 71/36, 3. Diósgyőr 65/35