Az NB I állása

Kieshet az MTK és a Gyirmót a hétközi fordulóban

Keddtől csütörtökig rendezik a labdarúgó OTP Bank Liga hétközi, 31. fordulóját, amelyben akár el is búcsúzhat az élvonaltól a sereghajtó Gyirmót és az utolsó előtti MTK.

Mindkét együttes az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, győzelmi kényszerben lép majd pályára, igaz, bennmaradási esélyeik három másik csapat eredményeitől is függenek. A forduló nyitómeccsét kedd délután a Debrecen játssza Mezőkövesden, ahol a hazaiaknak akár a döntetlen is elég lehet annak érdekében, hogy az utolsó két fordulóban már ne kelljen izgulniuk, a hajdúsági együttesnek viszont a győzelem lenne megfelelő eredmény.

Kedd este az MTK-t öt, a Gyirmótot pedig hat ponttal megelőző, tizedik helyezett Budapest Honvéd lép pályára Székesfehérváron, a dobogó alsó fokáért küzdő MOL Fehérvár FC vendégeként. A hazai csapatnak fontos győznie ezen a találkozón, mert úgy még maradna matematikai esélye arra, hogy odaérjen a harmadik pozícióba. Jelenleg a Kisvárda áll bronzérmet érő helyen, és ha a forduló csütörtöki zárómeccsén megveri otthon az Újpestet, akkor az utolsó két forduló eredményétől függetlenül biztosan dobogósként zárja az idényt.

A Gyirmót szerda délután fogadja a Paksot, és addigra már azt is tudni fogja, hogy a Honvéd, Debrecen, Mezőkövesd trió közül melyik rivális mennyi pontot szerzett. Elképzelhető akár az is, hogy a gyirmótiak számára már tét nélküli lesz a Paks elleni összecsapás, de sokkal valószínűbb, hogy győzelmi kényszerben kell majd pályára lépniük.

Az MTK félórával a Gyirmót találkozója után kezd a vendég Puskás Akadémia ellen. A felcsútiak szinte biztosan dobogón zárják a szezont, de vélhetően így is koncentráltan állnak majd ki az MTK ellen, amelynek minden bizonnyal szintén csak a siker lehet megfelelő eredmény.

A már biztosan bajnok Ferencváros szerda este a bennmaradását már kiharcoló Zalaegerszeget fogadja tét nélküli összecsapáson a Groupama Arénában.