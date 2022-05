„Igazából nem hullámvölgyben voltunk, hanem olyan ellenfelekkel – a Kapuvárral, a Csornával és a Koroncóval – találkoztunk, melyek előbbre tartanak nálunk. Tisztában voltunk vele, hogy nem lesz ellenük könnyű dolgunk, de most már túl vagyunk a nehéz sorozaton, és bizakodva várhatjuk a hátralévő két fordulót, talán még a tabellán is előreléphetünk. Amit az idény előtt célokat csapatként és személyesen magam is kitűztünk, biztosan elérjük, elégedettek lehetünk” – mondta a jelenleg hatodik helyen álló Ménfőcsanak rutinos szélsője, aki bár még erővel bírná, a visszavonuláson gondolkodik.

„Még mindig imádok futballozni, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ennyi idősen is pályán lehetek. A családommal együtt ezt a kort tűztük ki, amikor abbahagyom a focit. Ha valaki célba ér, már nem kell pluszköröket futni. Ha esetleg mégis folytatom, maximum egy évet még bevállalok.”