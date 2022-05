A sorozat tavalyi, debütáló évében összesen közel 800-an vettek részt legalább az egyik beevezésen. A Hazai Vizeken indulásakor az MKKSZ célja az volt, hogy minél több emberrel megismertesse hazánk különleges vízfelületeit, mindezt egy jó hangulatú, hétvégi sportolással egybekötve. Idén sem lesz ez másképp, május elejétől a nyár közepéig újra beevezzük az országot.

„A tavalyi évhez hasonlóan most is nyolc helyszínen várjuk a mozogni vágyókat május 7. és július 23. között. – mondta Vida Gergely, a Hazai Vizeken főszervezője. – A beevezések ezúttal is szombat délelőttönként lesznek, de a parton sem fog senki unatkozni, minden esemény után ebédet is biztosítunk az indulóknak. Idén is lesz egy hosszabb és egy rövidebb táv az egyes állomásokon, amelyeket verseny- és túrakajakkal, illetve kenuval, valamint SUP-pal lehet teljesíteni, de mindenhol lesz egy SUP ügyességi pálya is.”

A beevezések száma nem változik, de két új helyszín is lesz. Rögtön az első állomás, a győri Mosoni-Duna Beevezés, illetve június elején a Zamárdi Beevezés is most debütál a sorozat keretein belül.

„A három májusi állomásra, azaz Mosoni-Duna, a Nagy-Duna és a Tisza-tó Beevezésre is elindult a nevezés az evezzitthon.hu oldalon, ahol fent lesznek a pontos versenykiírások. Minden beevezésre az eseményt megelőző csütörtök 20 óráig lehet jelentkezni. A célunk idén sem változott, szeretnék jó hangulatú, élményekben gazdag, ugyanakkor aktív programokat biztosítani a mozogni vágyóknak. Nem kimondottan versenyeket szervezünk, minden helyszínen mindenki kap befutóérmet, de a szezon végén a kategóriánkénti legaktívabbak értékes különdíjban részesülnek.”

Vida Gergely hozzátette, szintén az összes helyszínen korlátozott számban lehetőség lesz eszközbérlésre is, illetve a vizesblokk használat, és a parkolás is biztosítva lesz az indulóknak. Idén is várunk mindenkit a Hazai Vizeken!

Az idei Hazai Vizeken programsorozat beevezései:

Május 7.: Mosoni-Duna Beevezés, Győr

Május 14.: Nagy-Duna Beevezés, Dunakeszi

Május 28.: Tisza-tó Beevezés, Sarud

Június 4.: Zamárdi Beevezés, Zamárdi

Június 11.: Rába Beevezés, Csörötnek

Június 25.: Bodrogzug Beevezés, Tokaj

Július 9.: Ráckevei-Duna Beevezés, Szigetszentmiklós

Július 23.: Szigetköz Beevezés, Dunakiliti