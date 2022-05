„Az NB I-ben sok nagyszerű találkozót játszottunk, bajnokok is lettünk annak idején. Elrepült az idő, jövőre már tízéves az aranyérmünk. Szívesen tértem ide vissza a második vonalba is, mert nagyon jó és szimpatikus társaságba kerültem. Miután befejeztem a focit, továbbra is maradok a klub kötelékében, az akadémián leszek edző, ám azt még nem tudom, hogy pontosan melyik csapatnál. Tudatosan készültem az edzői pályára, A licences képesítéssel rendelkezem. Várom az új kihívást.”

Az utolsó profi fellépését minden bizonnyal soha nem fogja elfelejteni.

„Megbeszéltük Klausz Lász- ló edzővel, hogy a mérkőzés hajrájában állok be a csapatba. Azt kértem tőle, hogy lehetőleg elöl játszhassak, mert szeretnék góllal búcsúzni. Szerencsére teljesítette is a kérést, a társak pedig segítettek abban, hogy betaláljak a kapuba. A gól után a pályán, a meccset követően pedig az öltözőben csaptunk egy rövid ünneplést, aztán a vasárnap esti záró­vacsorával véget ért számunkra az idény. Az utolsó öt mérkőzés remekül sikerült, hiszen valamennyit győzelemmel zártuk. A meccsek forduló­pontjaiból jobban jöttünk ki, mint korábban, ezek is kellettek a jó eredményekhez. A folytatás már a többieken múlik.”

Névjegy

Születési idő: 1984. december 10.

Születési hely: Salgótarján

Klubjai: Lombard Pápa, Southend United, Stevenage FC, Újpest, Southampton, Videoton, Újpest, Győri ETO, DVTK, Gyirmót, ETO FC Győr

Válogatottság/gól: 18/1 gól

NB I: 284/22

Eredményei: Magyar bajnok 2011, 2013. Ezüstérmes 2009, 2010.