Előzetes

A bajnoki cím megszerzését követően a győriek kemény sorozatban vannak: múlt pénteki debreceni fellépésüket követően nem sok idejük volt az ünneplésre, ugyanis ezúttal már a Magyar Kupában kell bizonyítaniuk Ambros Martín lányainak – ráadásul ismét Debrecenben érhetnek fel a csúcsra

„Egész héten gyakoroltunk és edzettünk. Nagy elánnal vetettük bele magunkat a munkába, a lányok jól teljesítettek, és már várjuk a hétvégi összecsapásokat a kupában. Tisztában vagyunk vele, hogy nehéz dolgunk lesz, hiszen két nap alatt két mérkőzést kell lejátszanunk, és főleg az elődöntőre fókuszáltunk, így nem sokat tudunk készülni a második találkozóra” – mondta a zöld-fehérek vezetőedzője. Ambros Martín arról is beszélt, szerinte mennyire lehet jó főpróba a kupa a Bajnokok Ligája négyes döntője előtt.

„Nem a legjobb időbeosztás két hétvége alatt négy mérkőzést játszani, ráadásul ha úgy vesszük, rájátszásmeccseket. Így nem érdemes előre készülni, hiszen ilyen kemény kupahétvége után kell jó másfél nap pihenő, és ezt követően sincs sok időnk a hangolódásra a Bajnokok Ligája végső küzdelmeire. Erre és a következő hétvégére az egész szezon során készültünk, akkor végeztük el a szükséges munkát. Most már csak a részletek finomhangolására kell összpontosítanunk és minden lehetséges körülményre felkészíteni a lányokat, hogy a meccsek alatt extra energiát és lendületet kapjanak, mikor úgy érzik, már csak karnyújtásnyira van tőlük, amiért annyit dolgoztunk. A bajnoki cím megszerzése is azt a magabiztosságot kell hogy nyújtsa a csapatnak, hogy igen, készen állunk a következő trófea elhódítására. Tele erővel, várakozással és motivációval várjuk a hétvégét és mindent megteszünk a sikerért” – nyilatkozta a Rába-partiak szakvezetője.

A kupában címvédő zöld-fehérek irányítója, Stine Oftedal sem számít könnyű feladatra a hétvégén. „Ez most három kemény hét, de egyben három olyan hétvége is, amelynek a szezon során reménykedtünk, hogy a részesei lehetünk. Rendkívül motiváltak vagyunk, és próbálunk mindent megtenni, hogy a lehető legtöbb meccsünket megnyerjük itt az utolsó szakaszban. A kupa mindig különleges kicsit, hiszen egy mérkőzésen dől el minden és senki nem hazai pályán játszik. Azoknak, akik ezen a hétvégén játszanak, csak egy esélyük van. Ezzel mi is tisztában vagyunk, és tudjuk, hogy nehezebb dolgunk lesz, mint volt legutóbb” – fogalmazott a játékos.

Magyar Kupa-program

Szombat, 15.45 óra: FTC–Siófok. 18.15 óra: Audi-ETO–DKKA.

Vasárnap, 15 óra: bronzmérkőzés. 17.45 óra: döntő.