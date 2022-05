Percről percre

90+5. perc: Rábaszentandrási szabadrúgás a félpályától, felmegy Horváth kapus is fejelni. Végül nem ő, hanem egy csapattárs fejeli a felívelt labdát kapu mellé, így véget ér a mérkőzés.

90+1. perc: Négy perc a hosszabbítás a meccs végén.

89. perc: Ábrik Csaba és Kovács G. kap sárga lapot egy tömegjelenet után. Utóbbinak már volt egy, így kiáll.

83. perc: Abdai csere: Szűcs váltja Baloghot.

82. perc: Kovács G. kap sárga lapot Magyar P. felrúgásáért. Az abdai szurkolók nincsenek megelégedve a lap színével.

78. perc: Lukácsi érkezik Kalmár B. helyére.

76. perc: Hatalmas szentandrási helyzet: Kozma ér oda becsúszva a tizenhatoson belül, hogy tisztázzon Kalmár D. elől, aki egy megkerülős csel után került volna helyzetbe.

74. perc: Kincses áll be Lendvai helyére a Rábaszentandrásnál.

71. perc: Tóvizi hagyja el a pályát, Magyar Péter áll be az Abda SC csapatába.

65. perc: Nyomni kezdett a Rábaszentandrás. Előbb egy, a tizenhatoson belüli eset: egy támaszkodó abdai kézre pattanó labda borzolta a kedélyeket, aztán Lendvai D. beadását blokkolta Bodor.

61. perc: A Rábaszentandrás kettőt cserél: Kajtár helyére Márton Dániel, Birkás Dávid helyére pedig Kalmár Dániel áll be. Az Abda is változtat: a gólszerző Kerékgyártót Ábrik Csaba váltja.

60. perc: Tóvizi lövését is védi Horváth kapus.

56. perc: Kerékgyártó ezúttal jóval közelebbről lő, Horváth védi a lövést.

55. perc: Megérkezett Gyirmótra az eső.

50. perc: Vezet az Abda! A Kozma elleni szabálytalanság miatt 34 méterről járó szabadrúgást Kerékgyártó lövi el, a labda egy pattanás után érintés nélkül a kapu jobb oldalában köt ki. 0-1.

48. perc: Tóvizi 22 méterről próbálkozik. A lövése erőtlen is, pontatlan is...

46. perc: Folytatódik a meccs. Mindjárt egy abdai lehetőség: Varga R. passzolja a labdát balról keresztbe, a túloldalon Gál marad le róla nem sokkal.

45+2. perc: Szekeres szabadrúgása elszáll a kapu fölött, ezzel ér véget az első félidő.

45+1. perc: Sárga lapot kap Lendvai a labda elrúgásáért. Az abdaiak pedig kecsegtető helyről végezhetnek el szabadrúgást.

45. perc: Két perc a ráadás.

44. perc: Rábaszentandrási lehetőség: Kovács Ákos fejeli ki a labdát Lendvai Dávid elől az ötös bal sarkánál szögletre Kajtár beadása után.

41. perc: Szekeres lapos, de nem túl erős lövése középre tart, Horváthnak ez csemege.

40. perc: A Rábaszentandrás a kupa első körében nagyon magabiztosan verte a Sopronkövesd együttesét, aztán egy, a megyei I. osztályban az abdaiaknál is jobban szereplő csapatot, a Kapuvárt is búcsúztatta (a 3-3-as eredménynél automatikusan az alsóbb osztályú csapat jutott tovább a kupa ezen szakaszában). Ugyancsak egy döntetlen után búcsúztatták a következő körben a szintén megyeegyes nyúliakat. A negyedik körben Nagycenken nyertek 2-0-ra, majd büntetőkkel győztek a Dunaszeg, majd a Hegyeshalom ellen is.

Az abdiak a döntőig minden meccsüket megnyerték. Két másodosztályú ellenféllel kezdtek, Mosonszolnokon 2-0-ra, Kajárpécen 1-0-ra győztek. A harmadosztályú Csikvándot 2-1-re verték, aztán Bőnyben hátrányból fordítottak és nyertek 7-1-re. Nyolc gólt hozott az elődöntő is, ahol a megyei I. osztályú Ménfőcsanakot verték 5-3-ra úgy, hogy a 20. percben még a csanakiak vezettek 3-0-ra.

38. perc: Mezhúzásért kap sárga lapot Stróber Bence.

37. perc: Tóvizi lövését lábbal hárítja a szentandrásiak kapusa.

36. perc: Varga R. egy szép csel után lő 25 méterről, Stenczelen megpattan a labda, így különösen nagy bravúr Horváth védése: a léc alól tornázta a labdát kapu fölé.

35. perc: Az Abda játszik fölényben, ez egyértelmű, de komoly veszélyt még nem tudtak okozni a piros-feketék kapujára.

28. perc: Mindkét csapat vereséggel érkezett a bajnokságából a meccsre. Az abdaiak a Ménfőcsanaktól kaptak ki hazai pályán 2-0-ra, míg a Rábaszentandrás a Veszkény otthonában kapott ki ugyanilyen különbséggel.

26. perc: Cserél a Rábaszentandrás: Stróber Bence áll be Pető Dániel helyére.

24. perc: Gál küzd meg a labdáért a jobb oldalon, és az ötösről lőni is tud - igaz, szorongatott helyzetből. Ismét jónak bizonyul a rábaszentandrási blokk.

22. perc: Polócz jól lép ki a kapujából, és elrúgja a labdát Kajtár elől egy hosszú indítás után.

20. perc: Tóvizi bal oldali beadása után Stenczel tisztáz középen.

17. perc: Most Kozma Balázs lövése után jöhet újabb abdai szöglet, megint egy védő blokkolt.

16. perc: Megint Szekeres lő, ezúttal 17 méterről, Stenczelről pattan a labda szögletre.

14. perc: Balogh kínálja meg lövéssel a tizenhatos bal sarkától a rábaszentandrási kapust, Horváth M. védi a kísérletet.

13. perc: Szekeres fejesét fogja Horváth M.

8. perc: Balról érkezik a beadás a szentandrási kapu elé, amit sem Tóvizi nem tud elfejelni, sem Horváth M. kapus nem ér hozzá, így kirúgással jöhetnek a rábaköziek.

1. perc: Piros-feketében a rábaszentandrásiak, kékben az abdai együttes. Előbbi a megyei II. osztály nyugati csoportjának a 6. helyén áll jelenleg, míg az abdaiak a megyei I. osztályban szerepelnek, ahol jelenleg a 11. helyen állnak. A meccset az Abda kezdi.

Előzetes - Szerdán rendezik a megyei amatőr futball éves szinten vitathatatlanul legrangosabb találkozóját, a Keglovich László olimpiai bajnokról elnevezett Megyei Kupa fináléját. A döntőben – amely ezúttal a gyirmóti Alcufer Stadionban este hét órakor, a Gyirmót–Paks NB I-es összecsapás után, kezdődik – a megyei másodosztályú Rábaszentandrás, valamit a megyei első osztályban szereplő Abda csap össze.

A kupa rendkívül vonzó a megyei csapatok számára, ami nem véletlen, hiszen a díjazáson kívül – a győztes ötszáz-, a második háromszáz-, a két elődöntős klub száz-százezer forinttal lesz gazdagabb – a sorozat első hat helyezettje a Magyar Kupa országos főtáblájára jut.