Nemrég eldőlt, a magyar válogatott Kalmár Zsoltot is régóta nélkülöző DAC biztosan a negyedik helyen végez a szlovák élvonalbeli bajnokságban. Ennél nyilván jobb szereplésben bíztak a csallóközi együttes szurkolói, akik szerint a gyengébb teljesítményben valószínű, a volt ETO-játékos hiánya is szerepet játszott. Kalmár 2017 nyara óta a DAC futballistája. A tavalyi térdműtétje miatt a jelenlegi évadban nem lépett pályára.

„Valóban, amióta a DAC játékosa vagyok, ez a csapat legrosszabb helyezése – kezdi Kalmár Zsolt, akit tavaly az év játékosának választottak a klubnál. – Amúgy nem az én feladatom, hanem a vezetőségé, hogy az utolsó meccsek után majd kiértékelje az eredményt. A játékosoknak most arra kell koncentrálniuk, hogy elérjük a Konferencia Liga-szereplést.”

A szezonzárást követően azonnal, úgynevezett play-off rendszerben küzd a nemzetközi kuparészvételért négy gárda, s a DAC először a Trencsénnyel találkozik, majd a bajnokságban ötödik és hatodik gárda összecsapásának győztesével vívhat csatát a Konferencia Ligáért. Mindezt Kalmár nélkül.

Köszönöm a vezetőségnek, amiért egy ilyen súlyos sérülés után is bíznak bennem és mindenben támogatnak, kitartanak mellettem. „Sajnos nem térhetek vissza még a pályára, nemrég volt egy kisebb gyulladás a térdemben, ami szerencsére ma már a múlté, de hátráltatta a felépülésemet. Most már újra futhatok, erősíthetek, s a tervek szerint nyáron teljes erőbedobással kezdhetem el a felkészülést a kerettel. Jobb is így, mert nem szerettem volna elsietni a visszatérést. Szerencsére a klubom is így volt ezzel.” Amire bizonyíték, hogy a DAC nemrég 2025-ig meghosszabbította a 26 éves játékos amúgy a szezon végén lejáró szerződését.

„Már ősszel jeleztem, hogy továbbra is Dunaszerdahelyen, s hosszabb távon képzelem el a jövőmet. Szerencsére mindenben meg tudtunk egyezni, aminek nagyon örülök. Köszönöm a vezetőségnek, amiért egy ilyen súlyos sérülés után is bíznak bennem és mindenben támogatnak, kitartanak mellettem. Bízom benne, hogy ezt minél hamarabb a pályán is meg tudom hálálni. Nyilván, ha időközben érkezne máshonnan ajánlat, megfontolnám, de most itt az ideje, hogy komoly sikereket érjek el Dunaszerdahelyen.”