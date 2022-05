A Shah Amir, Boros Áron, Gasztonyi Péter és Tóth Dániel kormányos alkotta egység – kiegészülve Szigeti Ferenccel – rendkívül szoros versenyben fél másodperccel maradt le az ezüstről.„Annyira szoros volt a csata, hogy gyakorlatilag a negyedik helyezett is ugyanennyi idővel ért célba, mint a mi egységünk. Érdekes volt látni a dobogón, hogy a mi fiaink voltak a legkisebbek, de a szív és az akarat óriási pluszt adott számukra, és teljesen megérdemelten lettek harmadikak” – értékelt Alföldi Zoltán, a GYAC vezetőedzője, aki kiemelte a női kormányos nélküli kettes szereplését is, Sándor Zsófia és Bencsics Hella ugyanis az A döntőbe jutottak, és végül hatodikak lettek.

„Az előzetes várakozások a lányoktól a döntő volt, örü- lünk, hogy ezt remek verseny- zéssel elérték. Csizmadia Ádám egypárban elért nyolca- dik helye is dicséretes teljesítmény, mert ez a szám általában a legnépesebb, most is így volt. A kormányos nélküli négypárban Angyal Zsófia volt a nyolcadik helyezett csapat tagja, ami szintén remek eredmény, ahogyan kétpárban Majsa Klaudia tizedik helye is. Ő még csak tizenhat éves, de nagyszerűen helyt tudott állni az erős mezőnyben” – folytatta a szakvezető, aki kiemelte: az A döntőben hét magyar verseny- ző volt érdekelt, és ebből hat győri, a női kettes ráadásul színtisztán GYAC-egység volt.

„Nagyon elégedett vagyok a versenyzőkkel, jó visszacsatolása volt ez az elvégzett munkának, amit kollégáimmal nap mint nap végzünk a klubban” – tette hozzá Alföldi Zoltán.

Mától Belgrádban rendeznek Világkupát, melyen Pető Zsolt paraevezős és Fehérvári Eszter – a könnyűsúlyú kétpár tagjaként – vesz részt.