A két éve 27., tavaly 14. helyezett Valter, aki az előző kiírás alkalmával három napon át viselte az összetett első helyezettjét illető rózsaszín trikót, idén azzal a céllal vágott neki a viadalnak, hogy szakaszt nyerjen.

Giro d'Italia - Első szakasz - Budapest-Visegrád - Valter Attila befutója. Fotó: Mohai Balázs (MTI)

Fetter Erik: innen szép felállni!

Fetter Erik, az EOLO-Kometa bringása - aki a szakasz végén belekeveredett a bukásba, így 2:22 perc hátránnyal a 112. helyen zárt - a csapat által kiadott közleményben azt mondta, az ujjain keletkezett vágásokat leszámítva szerencsésen megúszta a balesetet.

"Elég sokszor történt már velem ilyen, hogy valami rosszul kezdődik. Általában ezekből a helyzetekből szeretek fordítani, és legtöbbször a szerencse is mellém áll, remélem, hogy holnap is minden össze fog állni" - tekintett előre Fetter. A 22 éves versenyző kiemelte, biztos volt abban, hogy a Hősök terén és az Andrássy úton sok néző lesz, de azt várta, hogy a következő utcánál már biztosan nem fognak állni emberek. Ennek ellenére Budapest összes utcája tele volt, sőt, utána is az összes városban és faluban is tömött sorok vártak rájuk az utak mentén.

"Nem számítottam erre, azt hittem, hogy mivel munkanap van, ezért kevesebben lesznek. Ezt a hatalmas élményt még fel kell dolgoznom" - fogalmazott a magyar kerekes. Szombaton a 9,2 kilométeres budapesti egyéni időfutam következik, az első induló 14 órakor rajtol a Hősök teréről, ahonnan a Budai Várban lévő Szentháromság térre tekernek a versenyzők. A 105. Giro d'Italia mezőnye összesen 3445,6 kilométert tesz meg, amíg célba ér május 29-én a veronai időfutamon.

Giro d'Italia - Első szakasz - Budapest-Visegrád - Fetter Erik a célban. Fotó: Mohai Balázs (MTI)

11.41 Jelentős forgalomkorlátozás lesz szombaton is Budapesten

A második versenynapon a Hősök tere és a budai Vár (Szentháromság tér) között időfutamot rendeznek a hosszirányú útvonal lezárása mellett - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

4 és 20 óra között lezárják a Hősök terét és a Kós Károly sétányt, az Andrássy utat a Hősök tere és az Oktogon között, a Dózsa György utat a Podmaniczky utca és a Városligeti fasor között, és a verseny útvonalát: az Andrássy út-Izabella utca-Podmaniczky utca-Ferdinánd híd-Váci út-Nyugati téri felüljáró-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca-Honvéd utca-Báthory utca-Vértanúk tere-Garibaldi utca-pesti alsó rakpart-Jászai Mari tér-Margit híd-Lipthay utca-Bem rakpart-Szilágyi Dezső tér-Fő utca-Ponty utca-Szalag utca-Hunyadi János út-budai Vár útvonalat.

9.30 és 17.30 között a verseny útvonalát érintő utakon a keresztirányú forgalom sem haladhat át. Az Andrássy út-Kodály körönd, a Garibaldi utca-Akadémia utca, valamint a Fő utca-Halász utca csomópontoknál a gyalogosok részére felüljárókat létesítenek, ezzel segítve az átjutást. Szombaton a 4-es és a 6-os villamos, valamint az M3-as metrópótló busz folyamatosan közlekedik, de a metrópótlókra a Nyugati pályaudvarnál Kőbánya-Kispest felé a Teréz körúton, a 923-as autóbusz megállójában lehet felszállni.

A 20E autóbuszok a Hősök tere helyett az Ötvenhatosok terén állnak meg, a 30-as, a 30A és a 230-as buszok nem érintik a Benczúr utca és a Hősök tere megállót. A 105-ös és a 178-as autóbuszokat elterelik, a 76-os trolibusz megosztva (a Jászai Mari tér és a Lehel tér, illetve a Keleti pályaudvar és a Károly körút, Astoria között közlekedik, a 70-es és a 78-as trolibuszok a Kossuth Lajos tér helyett az Arany János utca metróállomáshoz mennek, a 73-as trolibusz egész nap nem jár.

A Garibaldi utca, Alkotmány utca lezárása idején, 4 és 20 óra között a 2-es és a 2M villamosok rövidített útvonalon járnak: a Közvágóhíd, illetve a Keleti pályaudvar és a Kossuth Lajos tér (Széchenyi rakpart) között, nem érintik a Kossuth Lajos tér, az Országház látogatóközpont és a Jászai Mari tér megállót.

A 15-ös és a 115-ös autóbuszok módosított útvonalon járnak, a 16-os autóbusz nem közlekedik, a 16A és a 116-os autóbuszok pedig a Széll Kálmán tér felől csak a Bécsi kapu térig járnak. A 109-es autóbusz rövidített útvonalon (Óbuda, Bogdáni út és a Margit híd budai hídfője között) közlekedik, nem érinti a Batthyány teret. A 11-es autóbusz a Nagybányai út és a Széll Kálmán tér között jár.

A Giro d'Italia útvonala - a Margit híd és a Garibaldi utca között - érinti a hétvégi rakpartnyitás helyszínét, ezen a szakaszon lezárják az utat.