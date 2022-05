Tizenegy csapat nevezett az eseményre, melyek csoportmérkőzések formájában kezdték meg a küzdelmeket. A győrzámolyi együttes mindkét ellenfelét legyőzve elsőként jutott tovább a csoportjából. Az egyenes kieséses küzdelmekben a második körig jutott a gárda, ami az elődöntő volt. Ott a későbbi második helyezettől kaptak ki, így bronzéremmel zárták a napot.

Dubi Attila, az SZJKK edzője és csapatkapitánya így értékelt: – Büszkék vagyunk a versenyzőinkre. Ez a csapat merőben más volt, mint amelyeket az elmúlt években megszokhattak tőlünk, pont ezért örülünk ennek a bronzéremnek. Több erős vívónk, volt válogatottak már visszavonultak a versenyzéstől, ezért haladó, kezdő és újrakezdő kendókákból állt a csapat, velem kiegészülve. A még hiányzó technikai dolgokat nagy harci kedvvel és akarattal pótolták, és ennek meglett a gyümölcse. Személy szerint nagyon élveztem a versenyt és azt, hogy csapatként tudtunk működni.

Dubi Sándor pályavezetőként és bíróként vett részt az eseményen: – Le a kalappal a csapat előtt! Jó volt látni a lelkesedésüket, és azt, hogy mennyire tudnak küzdeni egymásért. Szinte minden klubnál most történt generációváltás, így a színvonal kicsit elmaradt a megszokottól, ennek ellenére jó vívásokat láthattunk. A verseny után közös edzésen vettünk részt a válogatott csapat tagjaival. Innen is sok sikert kívánok nekik a most hétvégén esedékes Európa-bajnokságon.