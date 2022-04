Ihász Veronika vasárnap este szenzációs játékkal 2–0-ra legyőzte az amerikai Paula Murphyt és bejutott a WDF-világbajnokság legjobb 16 játékosa közé. A Győri Darts Club versenyzője leget sem ajándékozott ellenfelének és briliáns, ötvenöt százalékos kiszállózásával kérdés sem fért a győzelméhez. A siker történelmi jelentőségű, ugyanis magyar dartsozó még sosem nyert mérkőzést világbajnokságon.



Ihász a következő fordulóban egy igazi nagyágyúval, az ötödik helyen kiemelt, két éve világbajnoki elődöntőt játszó, angol Beau Greavesszel találkozik. Az összecsapást magyar idő szerint csütörtökön délután rendezik.



A vasárnapi mérkőzés után azt mondta, egyelőre nem tudja feldolgozni a történteket. Egyet aludva a győzelemre, mára ez sikerült? – kérdeztük a győriek kiváló dobóját.

– Bevallom, még mindig nem fogtam fel, hogy sikerült nyernem. Néha csak ülök és azt mondogatom magamban: tényleg megnyertem az első meccsemet. Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek.



– Nagyon könnyedén húzta be a meccset, erre számított?

– Engem is meglepett, hogy az első legben ennyire jól ment. A kiszállókat meg még most sem hiszem el, hiszen előtte pont ez volt a kritikus a játékomban.



– Nem tűnt lámpalázasnak, pedig egy világbajnokságon szerepel, nézők, kamerák kereszttüzében.

– Azért a játékosszobában volt pánik és hiszti. Semmi nem akart sikerülni, de a párom, Rucska József (ő szintén kiváló győri dartsos – a szerk.) segítségével sikerült rendbe tenni fejben a dolgokat. Bevonuláskor borsózott a bőröm. Félelmetes, egyben fantasztikus élmény volt. Utána meg egyszerűen eltűnt minden, úgy éreztem magam, mintha egy buborékban lennék.



– Jól láttuk, a végén azért eltört a mécses?

– Igen. Nagyon megkönnyebbültem és kijött rajtam a feszültség, s nyilván a boldogság.



– Csütörtökön az ötödik kiemelt lesz az ellenfele, mekkora esélyt lát a továbblépésre?

– Ott is megpróbálom kihozni magamból a legjobbat és majd csak lesz valahogy.



– Sokan felkapták a fejüket erre az eredményre. Mit gondol, lehet ez egy fordulópont a pályafutásában?

– Mindenképp egy fontos állomás, hiszen első magyar játékosként mutathattam meg a tudásomat egy világbajnokság mezőnyében. Nagyon büszke vagyok arra, hogy az egész magyar dartstársadalmat képviselhetem a vb-n. Remélem, még sikerül örömet szerezni.



Ihász Veronikának sokat számít, hogy a világbajnokságon mellette lehet párja, a szintén kiváló dobó Rucska József is.

Fotó: Facebook