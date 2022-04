– A kérése kedvező fogadtatásra talált.

– Igen, valóban a lehető legjobb módon, felfogásban álltak hozzá. Egy kicsit talán ez is közrejátszhatott abban, hogy mind fizikai állóképességben, mind mentalitásban, mind pedig taktikai fegyelemben, akaratban egy tízes skálán mindenben tízesre teljesített a csapat.

– Egy-egy sorozatban a csapatok versengenek a pályán, de valójában ez a klubok küzdelme. Kluboké, amelyekben vannak vezetők, ott a menedzsment, a szakmai stáb, az egészségügyi csapat, tehát ilyen vonatkozásban mint klub is a csúcsra ért a Sopron Basket. Ön hogyan tekint a közvetlen csapaton kívül a klubnál dolgozókra?

– Egyértelműen klubban gondolkodom, amelynek nagyon fontos része ugyan a csapat, de egy klub tényleg csak akkor lehet sikeres, ha azon belül mindenki egy irányba húz. Nagyon szeretném és remélem, így is van, hogy a tisztaságért felelős takarító hölgyektől a portásokon át egészen a közvetlen munkatársaimig mindenki ugyanolyan fontosnak érezze magát, a maga feladatát ellátva, mint maguk a játékosok.

– Most, hogy az Euroliga-trófeát is megszerezték, megvan a lehető legnagyobb európai klubsiker, hogy érzi, sportvezetőként a csúcsra jutott?

– Az ember néha eljátszik a gondolattal, de nem az én személyem a fontos, nem én számítok, a klub az első. Hogy ezt mennyire így gondolom, azzal kapcsolatban elárulom, hogy az otthonomban nincs sem arany-, sem ezüstérem, sem trófea. Mindegyiket, sőt, a személyes kitüntetéseket is a klubban tartom. Ezzel is azt szeretném jelezni, hogy a sikerek közösek.

– Az, hogy az utóbbi években rendre ott voltak a Final Four-ban, sokat segített megteremteni az Euroliga-győztes csapat anyagi hátterét?

– A kérdésre a választ két részre osztanám. Az egyik, hogy ezt egyedül képtelen lettem volna véghez vinni, e tekintetben szeretném név szerint is kiemelni két munkatársamat, Czukorné Hollós Annát és Molnár Balázst. A másik pedig, hogy jóval sokrétűbbnek érzem a feladatomat, mint hogy csúnya kifejezéssel élve: csak pénzt szerezzek. A pénz elengedhetetlen, fontos része a sikernek, de önmagában nem elegendő.

– Ha visszagondol az elmúlt huszonhét évre, amióta vezeti a klubot, ez a legjobb soproni csapat?

– Ez egy olyan kérdés, amelyet ha tíz embertől megkérdeznek, szubjektív szempontjai alapján lehet három vagy négy különböző választ adnak. Én a magam részéről nem szeretem az ilyen összehasonlításokat. Egy csapat minőségének, ha úgy tetszik, jóságának viszont van egy egyértelmű, objektív fokmérője is, az eredményesség. Ez a csapat megnyerte az Euroligát, így egyértelmű, hogy ez a legjobb.

– Még azért hátravan egy feladat a szezonból, a bajnoki döntő. Egy ilyen történelmi diadal után milyen reményekkel várja az NB I-es finálét?

– Esett már szó a Ronchetti-kupa-győzelemről. Akkor az idő rövidsége miatt nem sikerült megnyerni a bajnokságot, Most vissza kell menni a csarnokba, izzadni kell az edzéseken, hogy ez után az eufória után a csapat újra felpörögjön arra a szinte, hogy legyen esélye sikerrel megvívni a bajnoki döntőt. Az első meccset már behúztuk, bízom benne, a többit is sikerül.