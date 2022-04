Haladás Viktória-ETO FC Győr

Előzetes - Az ETO FC Győr szerdán 17.45 órától az Új Hidegkuti Nándor Stadionban a Haladás Viktóriával vívja a Simple-kupa döntőjét. A bajnoki szereplés alapján a győri zöld-fehérek a meccs esélyesei, de egy mérkőzésen bármi megtörténhet alapon a finálét nem lehet lefutottnak tekinteni.

Horváth Cs. Attila, az ETO női szakágvezetője: „A szezon előtt kettős célt tűztünk ki magunk elé, az egyik az, hogy a bajnokságban a dobogón végezzünk, a másik pedig, hogy maradandót alkossunk a magyar kupában. Amikor a kupasorozatban a címvédő Ferencvárost kaptuk ellenfélül, tudtuk, ha rajtuk túljutunk, a legnagyobb riválist ütjük el a további szerepléstől. Szerdán este sporttörténelmet írhatunk a száztizennyolc éves ETO életében, győzelemmel szeretnénk meghálálni a klub tulajdonosának, a város vezetésének és nem utolsósorban szurkolóink támogatását.”

Dörnyei Balázs, az ETO szakmai vezetője: „Úgy gondolom, ez egy nagyon nagy pillanat az ETO életében, hiszen a klubtörténet második női kupadöntőjére készülhetnek a lányok. Az első a Ferencváros elleni volt, ahol inkább esélyesebb volt a másik csapat, de ez most egy olyan döntő, ahol ugyanannyi esélyünk van, mint a Haladásnak. Emellett ez a győri női futball ünnepe is lehet, mi így készülünk erre, én azt szeretném, hogy ezt a játékosaink is így éljék meg. Jól érezzék magukat a pályán, ne játsszanak nyomás alatt, és ha a tehetségüknek megfelelő teljesítményt nyújtanak, akkor hiszek benne, hogy a döntőben le tudjuk győzni a szombathelyi csapatot. A játékosoknak meg kell érteniük, hogy bekerülhetnek egy patinás múltú klub történelemkönyvébe. Biztos, hogy nem lesz egyszerű, pláne az előző mérkőzés tapasztalatai alapján. Úgy gondolom, az a csapat nyeri meg a kupát, amelyik kevesebb nagy hibát követ el. Véleményem szerint mi leszünk a kezdeményezők, a Haladás kivárásra fog játszani, ezáltal ez egy picit a stílusok csatája is lesz. Az elmúlt napokban kissé fáradt volt a csapat, igyekeztük pihentetni a játékosokat. Ezt a mérkőzést meg akarjuk nyerni és történelmet akarunk írni!”

Legalább kétszáz szurkoló buzdítja majd a győri lányokat a döntőben.