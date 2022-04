A két gárda az utóbbi másfél hónapban négyszer is összecsapott, a Magyar Kupa februári döntőjében a miskolciak hazai pályán hosszabbítás után 78-75-re nyertek, majd a bajnoki alapszakasz hajrájában a Sopron odahaza kiütéses győzelemmel (84-49) vágott vissza. Az elődöntő múlt keddi nyitányán a soproniak elsősorban Briann January 17 pontjával 68-49-re nyertek saját csarnokukban, ám a Diósgyőr pénteken főként a nemrég érkezett amerikai Jessica Kuster 17 pontjával egyenlített (66-60).



Az Euroliga hétvégi, isztambuli négyes döntőjére készülő soproniak semmit sem bíztak a véletlenre, ugyanis 18 perc játék után már 20 pont volt a különbség a két csapat között. A hazaiaknál végül öten is átlépték a tízpontos határt.



Az elődöntő másik ágán az Atomerőmű KSC Szekszárd 1-0-ra vezet az NKA Universitas PEAC ellen, a párharc második felvonására szerdán kerül sor Pécsen.

Eredmény:

elődöntő, 3.mérkőzés:

Sopron Basket-DVTK 86-52 (28-12, 24-16, 20-15, 14-9)



Továbbjutott: a Sopron Basket, 2-1-es összesítéssel.

Értékelések a klub weboldaláról:

Gáspár Dávid: Egy nagyon kiélezett és kemény párharc alakult ki a két csapat között. Rengeteget tett ezért a DVTK, a fejlődés amin átmentek megmutatkozott játékban és eredményességben is. Borzasztó nehéz ellenük játszani, nagyon örültem volna, ha idegenben is a maihoz hasonló koncentrált, energikus csapat futott volna ki. A lényeg, hogy szinte minden elemben javulást látok, mely nagyon lényeges és az is, hogy egy ilyen elvesztett mérkőzés után, mint a pénteki, olyan mentális állapotban jöttünk ki, ahol védekezésben és támadásban is összeszedettek voltunk. Következő állomás a Final4, mindent meg fogunk tenni, hogy visszavágjunk a Salamancának, csak erre koncentrálunk. Köszönjük a gratulációt, a legjobbakat kívánjuk nekik. Egy külön élmény volt számomra barátom és volt edzőm ellen megmérkőzni. Óriási csata volt!



Jelena Brooks: Ebben a szezonban láttuk, hogy milyen nehéz a DVTK ellen játszani, és ez a meccs nagy motivációt adott. Meg akartuk nyerni ezt a mecset, és jó játékkal, hogy jó állapotban menjünk bele a pénteki F4 meccsbe. Büszke vagyok a csapatra, hogy a miskolci meccs után tudtunk javítani, összeszedtük magunkat, és ilyen jó mérkőzést játszottunk.



Völgyi Péter: Gratulálok a Sopronnak, a mai meccs egészében megmutatták, melyik a jobb csapat. Sok sikert kívánok nekik a Final4-ra. Ahogy ők éremmel szeretnék befejezni az Euroliga sorozatot, úgy mi is a bajnokságot. Nem állunk készen arra, hogy egy ilyen precízen és magas hőfokon játszó Sopront le tudjunk győzni. Sajnálom kicsit a szurkolóinkat, akik szorosabb mérkőzésre számítottak, de nagyot szurkoltak. Készülünk a következő feladatra, emelt fővel szeretnénk befejezni a szezont.



Cheridene Green: Küzdöttünk, ahogy lehetett, de a Sopron nagyon jól játszott. Jó mérkőzés volt, több hibát vétettünk, mint ellenfelünk.