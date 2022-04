Korábban írtuk:

A bajnoki nyomon követhető online statisztikai közvetítés formájában a szövetség weboldalán, az M4 Sport csatornán, illetve az m4sport.hu M4 Sport oldalán.



A soproniak szokatlan lélektani helyzetből, Euroliga-győztesként, azaz Európa legjobb klubcsapataként kezdik a bajnoki finálét Gáspár Dávid, a Sopron Basket együttesét csúcsra juttató szakvezető szerdán délután tartott először edzést tanítványainak, ekkor kezdte meg a csapat a közvetlen felkészülést a bajnoki döntőre.

Mint mondta, a történelmi siker, az eufória után a figyelmet már a bajnoki döntő felé kellett irányítani. Hogy ő maga hogyan viseli azt a szokatlan helyzetet, hogy Euroliga-győztes edzőként kell felpörögnie és felpörgetni játékosait a bajnoki fináléra, arról a következőket mondta lapunknak:



„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem jutnak eszembe az isztambuli pillanatok, valamint az a sok-sok szeretet, amit azóta, különösen miután hazaértünk, kaptunk. Ez jó érzéssel, büszkeséggel tölt el, de itt az új feladat, az új kihívás. Próbáltam magam erre hangolni, és ebben sokat segített, hogy újra elkezdtünk edzeni” – fogalmazott a szakember, aki a játékosok állapotáról is beszélt.

„Profi játékosok, tudják, mi a feladatuk, mégis ez a helyzet nekik is új. Azért hangsúlyoztuk feléjük, hogy bár tisztában vannak vele, mi is a feladat, az isztambuli sikert és az ünneplést próbálják magukban lezárni és csak a bajnoki döntőre koncentrálni. Úgy látom, megértették, szerintem mentálisan készek lesznek, viszont a közel három nap pihenő ellenére is látható volt rajtuk a fáradtság.”



A Sopron Basket szakvezetője kiemelte: amellett, hogy természetesen a jelen speciális helyzetben is megpróbálják mind mentálisan, mind fizikailag a legjobb állapotba hozni a játékosokat, szó esett a Szekszárd taktikájáról és az ellene megvalósítandó stratégiáról is.



Gáspár Dávid kiemelte: a döntőbeli rivális mindig elszántan, nagy akarattal lép pályára tanítványai ellen, és valószínűleg csapata Euroliga-győzelme a bajnoki döntő párharcban motiváltabbá teszi a tolnai társulatot. Ebben a lélektani helyzetben különösen nagy jelentősége lehet az első mérkőzésnek, amelyre nagyon reméli, hogy a szurkolók szép számmal kimennek buzdítani a társulatot.





Eldőlhet a párharc

Az UNI Győr MÉLY-ÚT legutóbb küzdelmes mérkőzésen egy ponttal nyert hazai pályán a Vasas ellen. Iványi Dalma együttese a fővárosi visszavágón ma 18 órától lezárhatja a párharcot.

„Örülünk a győzelemnek, még ha keservesen is alakult a vége. Nagyon fontos lesz, hogy sokkal keményebb és sokkal fegyelmezettebb legyen a védekezésünk, illetve harcosabban lépjünk fel az egész mérkőzésen. A Vasas, főleg hazai pályán, nagyon veszélyes csapat, így minden koncentrációnkra szükség lesz.”