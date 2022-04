Mosonmagyaróvár-Kisvárda

A mérkőzés eredményének alakulása percről percre >>

Előzetes - A tabellán hatodik Motherson Mosonmagyaróvár úgy tűnik, az elmúlt időszakban hiányzói visszatérésével egyre stabilabb játékot mutat, így hazai pályán mindenképpen visszavágna a kupabúcsúért a Kisvárdának.



„Az elmúlt időszakban elég sűrűn találkoztunk a Kisvárdával, így pontosan tudjuk, hogy kiváló ellenfelet fogadunk – mondta a mérkőzés felvezetéseként Gyurka János, az MKC vezetőedzője. – Nagyon jó képességű, tapasztalt, összeszokott játékosaik vannak, akik támadásban és védekezésben is több rendszert tudnak hatékonyan alkalmazni. Legutoljára a Magyar Kupában találkoztunk, ahol sima győzelmet arattak, de az a találkozó rólunk nem adott teljes képet. Most már kezdünk magunkra találni, és az is egyértelmű, hogy az ETO elleni találkozó jót tett a lányok lelkének. Nekünk pontok kellenek, sőt, mostantól meg kell nyernünk minden hátralévő mérkőzésünket ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Ez azonban nem lehet teher számunkra, mert az élsport erről szól, így ezt el kell tudnunk viselni.”