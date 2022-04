Győri Audi ETO-Vác 37-27 (18-17)

Percről percre

60. perc: Pásztor védi Hansen kísérletét. Leynaud megfogja Pálffy lövését. Blohm betalál. 37-27. Vége a mérkőzésnek.

59. perc: Pálffy Anna eredményes a váciaknál. 36-27.

58. perc: Kapusa nélkü támad most az ETO. Háfra rontott lövése után ki is használják ezt a vendégek: Pásztor lő az üres kapuba. 35-26. Nze Minko már hétgólos. 36-26.

57. perc: Időkérés a vendégeknél. Ryu két percre kiszáll a meccsből, Kácsort rántotta le.

55. perc: Leynaud védi Hámori közeli lövését. Háfra szép góljával nő tízre a különbség. 35-25.

54. perc: Nze Minko kap gólpasszt a labdát szerző Kristiansentől. 34-25. Leynaud védi Grosch próbálkozását. Blohm lövése elmegy a kapu mellett.

53. perc: Ogonovszky egy lerohanás végén veszi be Pásztor Bettina kapuját. 33-25.

52. perc: Hámori eredményes. 31-25. Kürthi talál a kapuba jó összjáték végén. 32-25.

51. perc: Pazar labdajáratás végén Brattset Dale szerez ismét gólt. 31-23. Grosch szépít. 31-24. Nze Minko lövése nem ér most gólt.

50. perc: Kácsor lő, Leynaud lábbal véd.

49. perc: Kácsor góljára gyorsan jön a válasz Kristiansentől. 30-23.

48. perc: Schatzl Natalie pörget a győri kapuba. 28-22. Brattset Dale harmadszor eredményes. 29-22.

47. perc: Faluvégi lövését védi Bukovszky. Aron Andrea passza nem jó, Kristiansen lő az üres kapuba. 28-21.

46. perc: Helembai a hetedik gólját lövi, ezért most nagyon meg kellett harcolnia Kristiansennel. 27-21.

45. perc: Labdát veszítenek a vendégek. Brattset Dale lövését védi Bukovszky. Nem vele szabálytalankodott kiállítást érően Szondi, így a váciak játékosát kiállítják ugyan, de a vendégek jöhetnek.

44. perc: Most az ETO lőhet hétméterest, Kristiansen bedobja. 27-20.

43. perc: Hansen lövése kapi mellé száll. Hámori betalál. 26-20.

42. perc: Kuczora próbálkozhat újra hétméteressel. Ezúttal kapu mellé lövi.

41. perc: Hansen lövi a huszonötödiket. 25-19. Leynaud védése után villámgyors gól jön Nze Minkótól. 26-19.

40. perc: Hámori töri meg a váciak hat perce tartó gólcsendjét. 24-19.

39. perc: Leynaud védi Helembai lövését. Nze Minko lövését védi lábbal Bukovszky.

38. perc: Most az ETO támad passzívig, Fodor szerez remek gólt a végén. 24-18.

37. perc: Passzívban már a vendégek. Kácsor lövi a labdát a kapu mellé.

36. perc: Nze Minko labdát szerez, megint Kristiansen lőheti a ziccert, azonban Bukovszky lábbal véd. A kipattanó Blohmé, az ő lövése után már tehetetlen a váciak kapusa. 23-18.

35. perc: Blohm labdát szerez, Kristiansen a kapuig robog. 22-18. Váci időkérés.

34. perc: Kuczora bedobja. 20-18. Faluvégi eredményes. 21-18.

33. perc: Hansen bedobja a büntetőt. 20-17. Újabb hetes, most a másik oldalon.

32. perc: Győri hétméteres jön.

31. perc: Folytatódik a meccs. A győri kapuban most Leynaud áll. Faluvégi veszi észre Blohmot egy gyors támadás végén. 19-17.

A hivatalos nézőszám 2466.

30. perc: Kácsor veszi be a győri kaput. 17-16. Támadóhiba, Schatzl Natalie egyenlít. 17-17. Nze Minko lövi a félidő utolsó gólját. 18-17.

29. perc: Ryu hibázik, az egyenlítésért támadhat ismét a Vác. Faluvégi egy az egyben a kapussal: gól a vége. 17-15.

28. perc: Üres a győri kapu. Ryu lövését védi Bukovszky. Az üres kapuba azonban nem sikerül betalálnia a vendégeknek, egész pontosan Világos Diánának.

27. perc: Kristiansent kiállítják két percre: most a váciak játszhatnak emberelőnyben. Passzívból szerez gólt Ferenczy Fruzsina. 16-15.

26. perc: Újabb váci büntető jöhet, a győri szurkolók másképp döntöttek volna. Kuczora lövése a kapufát találja el, onnan meg a játékvezetőre pattan. Kidobással jöhet az ETO. Kristiansen is felavatja a kapufát.

25. perc: Kovalcsik az első játékos, akit ma kiállítanak két percre a játékvezetők. Háfra használja ki az emberelőnyt. 16-14.

24. perc: Brattset Dale lemásolja a két perccel korábbi gólját, jobb oldalon kap labdát, kifelé fordulva rázza le a védőjét, és lő a kapuba. 15-13. Ballai eredményes. 15-14.

23. perc: Blohm blokkolja Kácsor lövését. Passzívig támadnak a vendégek. Hétméterest lőhet ismét Kuczora, ezúttal is túljár Glauser eszén. 14-13.

22. perc: Brattset Dale sem marad már gól nélkül. 14-12.

21. perc: Ryu megszerzi az első gólját. 13-11. Hétméterest dobhat a Vác, Hansen pedig sárga lapot kap. Kuczora belövi. 13-12.

20. perc: Hámori háromgólos már. 12-11.

19. perc: Szondi rálép a vonalra, így nem érvényes a gólja. Nze Minko kapufás gólja viszont a túloldalon már szabályos. 12-10. Időt kér a váci együttes.

18. perc: Ryu lövését védi a váci kapus. Nze Minko passzát lopják el a váciak, aztán a győriek játékosa javítja a hibáját.

17. perc: Fodor kísérletét védi Bukovszky. Kuczora a túloldalon megszerzi az első gólját. 11-10.

16. perc: Blohm értékesíti a második győri hétméterest. 11-9. Brattset Dale kap sárgát, Kácsort rángatta meg.

15. perc: Helembai már hatgólos. 10-9.

14. perc: A kilencedik győri gólt Nze Minko dobja, Háfrától kapott nagyszerű labdát. 9-8. Nze Minko most közelebb megy ziccerben, nem lövi el messziről, mint korábban. Gól születik a támadásból. 10-8.

13. perc: A Kuczora által leadott lövést lábbal védi Glauser. Hámori szerez aztán szép gólt. 8-8.

12. perc: Helembai ejti a labdát a kapuba Glauser fölött. 7-7. Bohm fordul kapura. 8-7.

11. perc: Hansen révén ismét vezet az ETO. 7-6.

10. perc: Labdaszerzés után Fodor szerez gólt. 6-6. Kuczora kap sárgát, Nze Minkót rángatta meg alaposan.

9. perc: Most a váciak találják el a kapufát. A kipattanó Hansené, a gyors győri gól pedig Háfráé. 5-6.

8. perc: Helembai gólja után időt kér Martín. 3-6. Szép győri akció végén Fodor szerez gólt. 4-6.

7. perc: Helembai a harmadik gólját lövi. 3-5. A gyors győri akció végén Nze Minko lövését védi Bukovszky.

6. perc: Hansen harcol ki büntetőt, amit ő is végez el. Gól a vége. 3-4.

5. perc: Kácsor lövése megpattan egy győri védőn, Glasuer bravúrral tolja aztán a labdát a kapufára. Nze Minko labdát szerez, aztán elhibázza a ziccert. Helembai szerez újabb gólt. 2-4.

4. perc: Hámori góljára Faluvégi válaszol gyors góllal. 2-3.

3. perc: Dörgő felső kapufa Hansentől, a kipattanóért megküzd Szondi, és be is lövi a ziccert. 1-2. Blohm is a kapufát találja el a másik oldalon.

2. perc: Helembai egyenlít. 1-1. Bukovszky védi Hansen lövését. Grosch Vivien ellen fújnak a játékvezetők.

1. perc: Glauser kezd a győri kapuban. Társai a kezdéskor: Fodor, Faluvégi, Háfra, Hansen, Nze Minko és Blohm. A zöldben játszó ETO kezdi a meccset, szürkében a vendégek. Nze Minko adja az első gólpasszt, Blohm tud befordulni elég tisztán. 1-0.

Előzetes - A női NB I-ben az Audi-ETO a Vác együttesét látja vendégül. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik az Audi-arénában. A zöld-fehérek szerdán magabiztosan, 34–22-re nyertek az MTK otthonában, és most is toronymagas esélyesei a találkozónak. Vácon alaposan megszenvedtek a két pontért a zöld-fehérek. Akkor a szünetben 19–17-re még a hazaiak vezettek, a végére azért kijött a különbség a két csapat között, az ötszörös BL-győztes 37–31-re diadalmaskodott.Ambros Martín alakulata eddig 21 mérkőzésből 21-et megnyert a magyar bajnokságban, a váciak a 4. helyen állnak, 18 mérkőzésből 12 győzelem és 6 vereség a mérlegük.

L