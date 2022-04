ETO FC Győr – Astra-Activtek HFC-Üllő 3-0 (1-0)

Győr, ETO Park. V.: Kovács F. (Kovács P., Dévai).

ETO FC Győr: Samson – Öreg, Korsun (Fél P. 76’), Kovács L. (Nagy F. 69’), Fél A. (Vida 57’), Rácz, Savanya (Sali 69’), Luijks, Cameron (Nagy L. 57’), Süle, Németh L. Szakmai vezető: Dörnyei Balázs.

Astra: Farkas K. – Kozmis, Gelb, Kós, Szakonyi, Vicsek, Klostermann, Árvay, Vidács, Dencz, dr. Tatai. Vezetőedző: Király Bianka.

Gsz.: Cameron (36’), Rácz (55’), Luijks (92’).

Az első tíz percben rányomta bélyegét a játékra a nagy szél, a csapatok próbáltak ehhez alkalmazkodni. A 29. percben egy szabadrúgás variáció következtében Korsun érkezett a kapu elé Öreg beadására, aki fölé fejelt. Egy perccel később Öreg csinálta meg magának a lövő pozíciót, erőteljes lövését azonban Farkas K. magabiztosan védte. A 33. percben Süle indította Korsunt, centerezéséről középen épphogy lemaradt Savanya. A következő percben már nagyon közel jártunk a gólhoz. Savanya szerzett labdát, majd indította Cameront, aki középre gurított az érkező Németh L. elé, életerős lövése a felső lécen csattant. Egy perccel később újabb kapufát rúgtunk, ezúttal Cameron lépett ki ziccerben, a labda a bal kapufát találta telibe. Közvetlen ezután, a kirúgást követően ismét Cameron szerzett labdát, amivel a kapuig futott, ám ezúttal már nem hibázott, magabiztosan lőtt a hosszú alsóba 1-0. ETO-helyzettel kezdődött a második félidő is. Németh L. ment el a bal oldalon, becselezte magát a tizenhatoson belülre, hosszúba tartó lövését a vendégek hálóőre szögletre tudta tolni. Az 55. percben megdupláztuk az előnyt! Németh L. szögletét a hosszún érkező Rácz fejelte a hálóba 2-0. Az utolsó pillanatokra is maradt még egy gól, Luijks a 92. percben cselezte le magát az alapvonal közelébe, majd kiszorított szögből lőtt a hosszú felsőbe 3-0.

Dörnyei Balázs: - A három gól nagy különbséget sejtet, de a mérkőzés nagyon küzdős volt, minden gólért meg kellett dolgoznunk. Mindig rettentő nehéz az Astra ellen játszani, kellemetlen ellenfél. A körülményekkel is küzdöttünk, emellett az sem könnyítette a dolgunkat, hogy a komplett csapattal csak tegnap tudtunk edzeni, tehát ennek fényében maximálisan elégedett vagyok az eredménnyel, de a játékunk biztosan lesz még ennél jobb is. Több időt töltöttünk az ellenfél térfelén, és sikerült három gólt szereznünk az Astra védekezési hibáiból, volt két-három jó pontrúgásunk is, amik nagyon fontosak. Ma így nyertünk, de nem biztos, hogy ez legközelebb is elég lesz, fontos lesz, hogy jövő héten Diósgyőrben kompaktabban és pontosabban játszunk.