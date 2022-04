ETO Akadémia – Puskás Akadémia II. 1-2 (1-0)

Győr, ETO Park. V.: Héra (Volentics, Kulcsár).

ETO Akadémia: Kiss Á. – Ignácz (Deákovits 67’), Pereira, Tullner, Tamás K., Szabó T., Tóth R. (Vingler 77’), Múcska, Erdei (Lacza 67’), Klausz (Huszár 67’), Hanzli (Szalka 67’). Vezetőedző: király József.

Puskás Akadémia: Kiss Á. – Farkas B., Alaxai, Krpic (Babós 23’), Kicsun, Kocsis, Kiss N. (Czár 46’), Gazdag, Magasföldi (Janyickij 77’), Faustino, Nahirnij (Fodor 77’). Vezetőedző: Nagy Ádám.

Gsz.: Klausz (15’) ill. Gazdag (48’), Magasföldi (52’).

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat próbálta magához ragadni a kezdeményezést. A 14. percben Magasföldi ugratta ki Faustinot, aki egy az egyben vezethette Kissre a labdát, ám a győri kapus bravúrral hárított. Egy perccel később a hazaiak megszerezték a vezetést. Erdei emelte be a védők mögé a labdát, amit Klausz át tudott venni, és két védővel a nyakában a rövidbe lőtt 1-0.

Hét perccel később Magasföldi az ötösön szelídített meg egy labdát, amit visszagurított az érkező Kocsisnak, ám a vendégek játékosa a középen álló Kiss Á. kezébe lőtt. Alig telt el három perc a második félidőből, amikor egyenlíteni tudott a Puskás Akadémia. Kiss Á. öklözte a mezőnybe a labdát, amit Gazdag egy átvétel után a kapuba lőtt jó tizenöt méterről 1-1.

Az 52. percben egy szögletet követően kavarodás alakult ki a zöld-fehérek kapuja előtt, majd ennek végén Magasföldi közvetlen közelről a hálóba kotorta a labdát 1-2. Az 58. percben Hanzli egy szép csellel megverte védőjét, majd Klausz elé tálalt, ám az érkező csatár lövésébe egy vendégjátékos bele tudott érni.

Húsz perccel a mérkőzés vége előtt emberhátrányba került a hazai csapat, Szabót állította ki a játékvezető egy becsúszás után. Ezután hiába próbálkoztak, nem sikerült az ellenfél hálójába találni, így maradt a 2-1-es vendég győzelem.

Király József: - Az első félidőben jól játszottunk, rendben volt a csapat. A második játékrész elején kaptunk két gólt, ami elkerülhető lett volna, de nyilván fiatal csapatról beszélünk, a későbbiekben, ha már nagyobb rutinnal rendelkeznek, akkor ezeket el is fogják kerülni. Sokat kell még dolgoznunk. A kiállítás megnehezítette a dolgunkat, onnantól kezdve már nem sikerült azt játszani, mint előtte. Továbbra is kapaszkodunk a tabella elejéhez, megteszünk mindent. Ismét több fiatal tudott bemutatkozni, akik első NB III-as mérkőzésüket játszották, reméljük, hogy továbbra is tudjuk segíteni a fejlődésüket.