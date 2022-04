Credobus Mosonmagyaróvár–­Komárom VSE 4–1 (2–0)

Mosonmagyaróvár, 350 néző. V.: Gaál Á.

Mosonmagyaróvár: Heinrich – Czingráber, Deák, Horváth K. (Nagy K., 57.), Végh B., D’Urso, Tóth L. (Tóth M., 57.), Simita (Szegő, 57.), Szalka (Illés, 52.), Boros G., Nagy Z. (Bokor, 61.). Vezetőedző: Varga László.

Komárom: Bánfalvi – Tóth D., Köles, Musitz, Gelencsér, Csernák (Vincze V., 72.), Szecsődi (Nagy L., 58.), Tóth P. (Szileszki, 58.), Göblyös (Simigla, 58.), Schiller, Horváth R. (Jóna, 46.). Edző: Bozsik Péter.

Gsz.: Végh B. (3.), Szalka (25.), Nagy Z. (50.), Deák (54.), ill., Tóth D. (74.).

Varga László: – Megadta a mérkőzés alaphangját a korán szerzett gól. Komoly mezőnyfölényben játszottunk, sok helyzetet dolgoztunk ki, így megérdemelt győzelmet arattunk.

Gyirmót FC Győr II–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 0–1 (0–1)

Győr, Alcufer Stadion, 50 néző. V.: Papp Á.

Gyirmót II: Kecskés – Major (Kiss B., 46.), Wágenhoffer, Lázár P., Széles A. (Béli, 64.),­ Kovács D. (Babayigit, 64.), Ominger, Herjeczki (Mayer M., a szünetben), Bagó, Nagy K. (Somogyi-Bakos, 70.), Mayer Á. Edző: Polyák Gábor.

Gárdony: Czerula – Hajas, Koronczi, Oláh, Földesi, Klauz, Emperger (Balogh B., 75.), Hidvégi, Kökény, Tóth T. (Gere, 50.), Damásdi. Vezetőedző: Balogh Zsolt Csaba.

Gsz.: Damásdi (31.).

Polyák Gábor: – Gyenge egyéni és csapatteljesítményt nyújtottunk a Gárdony ellen, ezért nem érdemeltünk egy pontot sem.

ETO Akadémia–Puskás Akadémia II 1–2 (1–0)

Győr, ETO Park. V.: Héra.

ETO Akadémia: Kiss Ákos – Ignácz (Deá­kovits, 67.), Pereira, Tullner, Tamás K., Szabó T., Tóth R. (Vingler, 77.), Múcska, Erdei (Lacza, 67.), Klausz (Huszár, 67.), Hanzli (Szalka, 67.). Vezetőedző: Király József.

Puskás II: Kiss Ágoston – Farkas B., Alaxai, Krpic (Babós, 23.), Kicsun, Kocsis, Kiss N. (Czár, 46.), Gazdag, Magasföldi (Janyickij, 77.), Faustino, Nahirnij (Fodor, 77.). Vezetőedző: Nagy Ádám.

Gsz.: Klausz (15.) ill. Gazdag (48.), Magasföldi (52.). Kiállítva: Szabó T. (69.).

Király József: – Az első félidőben jól játszottunk, aztán kaptunk két gólt, ami elkerülhető lett volna. Fiatal csapatról beszélünk, a későbbiekben, ha már nagyobb rutinnal rendelkeznek a srácok, akkor ezeket elkerülik. Sokat kell még dolgoznunk. A kiállítás megnehezítette a dolgunkat, onnantól kezdve már nem sikerült azt játszani, mint előtte.

SC Sopron–Bicskei TC 0–2 (0–2)

Sopron, 350 néző. V.: Gáspár.

SC Sopron: Acsádi – Kovács O. (Németh B. 79.), Sipos, Baranyai, Gáncs (Honfi, 64.), Holzmann, Tóth A., Kiss Á. (Koronczai, 64.), Dani (Balogh, 64.), Krizsonits, Gere (Magas, 68.). Vezetőedző: Bücs Zsolt.

Bicske: Szűcs L. – Lencsés (Wágner, 46.), Vékony, Lapos (Mlinárcsik, 46.), Gaszner, Vörös (Kincses, 64.), Hirman, Popovic (Peinlich, 81.), Sóron (Németh J. 75.), Dencinger, Bori. Vezetőedző: Csordás Csaba.

Gsz.: Vörös (24.), Dencinger (35.).

Bücs Zsolt: – Teljesen megérdemelten nyert a Bicske. A foci minden szépségét felmutatták, a soproni labdarúgók közül azonban jó párnak el kell gondolkodnia a jövőjéről, mert úgy néz ki, a szakmai stáb jobban akarja a sikert, mint a játékosok.



Előzetes - Gyirmót FC Győr II– Gárdony

Győr, Alcufer Stadion, 16.00. V.: Papp Á.

Polyák Gábor edző: – Jó állapotban voltunk legutóbb, más mentalitással játszottunk Zalaegerszegen, mint a korábbi vesztes mérkőzések alkalmával. A játékunk is kezdett hasonlítani az őszihez, jó állapotban voltunk. Azt várom, hogy ezt folytassuk és továbbra is a fiatalokra építve megnyerjük a mérkőzést.

ETO Akadémia– Puskás Akadémia II

Győr, ETO Park, 16.00. V.: Héra.

Király József edző: – Ősszel nagyon jó mérkőzésen egy pontot szereztünk idegenben a Puskás ellen. Most is hasonló kilencven percre számítunk. A következő két bajnokin próbálunk mindenkinek lehetőséget biztosítani, pályára fognak lépni olyan játékosok is, akiknek még nincs NB III-as mérkőzésük. Továbbra is a fiatalok szerepeltetése lesz előtérben.

Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE

Mosonmagyaróvár, 16.00. V.: Gaál Á.

Varga László vezetőedző: – Sű- rű a program, ezért ebben a néhány napban próbáltuk frissíteni a játékosokat. Nagyon jó a hangulat az öltözőben, és szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat, amely már huszonkét mérkőzés óta tart. A Komárom évek óta meghatározó csapata az NB III-nak. Tapasztalt edzőjük van, kombinatív játékot várok tőlük.

SC Sopron–Bicskei TC

Sopron, 18.00. V.: Gáspár A

Bücs Zsolt vezetőedző: – Ugyanolyan megalkuvás nélkül kell játszanunk, mint legutóbb. A Bicske nem véletlen áll jó helyen, vannak rutinos játékosai, de ha ez a küzdőszellem lesz a jellemző ránk, akkor győzhetünk. Befolyásoló tényező lehet, hogy mennyire pihenjük ki magunkat.



További párosítás: Balatonfüred–MOL Fehérvár II, Tarr Andráshida–Nagykanizsa, Kelen SC–ZTE II, 16.00. Pápai Perutz–VLS Veszprém, 17.00. Tatabányai SC–Érdi VSE, Kaposvári Rákóczi–BVSC-Zugló.