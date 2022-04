ZTE II. – ETO Akadémia 1-3 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. V.: Szommer (Illés, Farkas G.).

ZTE II.: Gyurján – Jóna, Sebestyén, Bekő, Őr (Vert 84’), Megyesi (Kámi 76’), Bedő (Györe 84’), Szalay, Liviu-Ion (Szántó 63’), Szökrönyös (Papp Cs. 76’), Papp L. Vezetőedző: Koller Zoltán.

ETO Akadémia: Ruisz – Szabados, Pereira, Tullner, Tamás K., Urblík (Lasz 84’), Tóth R., Hanzli (Deákovits 73’), Szalka (Bakos 79’), Lacza (Karvaj 79’), Erdei (Major 84’). Vezetőedző: Király József.

Gsz.: Szalay (3’) ill. Hanzli (50’, 67’), Urblík (72’).

Korán vezetéshez jutott a Zalaegerszeg, a 3. percben egy mélységi indítás után Szalay emelte át a labdát Ruisz felett 1-0. Már az első félidőben is jó felfogásban játszottak akadémistáink, de ekkor ez még nem párosult gólokkal, pedig már ekkor is volt két-három gólszerzési lehetőség. A második játékrészben már eredményességben is meglátszott ez, az 50. percben Hanzli egyenlített, egy pontrúgás következtében alakult ki kavarodás a hazaiak kapuja előtt, aminek végén támadónk a hálóba lőtt 1-1. A 67. percben ismét Hanzli volt a főszereplő, egy szép szélső támadás után, ahol Szabadossal játszott össze, kilőtte a hosszút 1-2. A 72. percben Urblík egy újabb kavarodás után gyűjtött be egy labdát, majd ő is a hosszút sarkot lőtte telibe 1-3. Fiataljaink végig kézben tartották a mérkőzést, és szervezett játékkal, megérdemelten gyűjtötték be a három pontot egy jó iramú mérkőzésen.

Király József: - Az elejétől kezdve szervezetten játszottunk. Korán hátrányba kerültünk, de ez nem fogta meg a csapatot, helyzeteket tudtunk kialakítani, az ellenfél kapujánál tartottuk a labdát. A második félidőre is ugyanebben a felfogásban jöttünk ki, és ekkor már a helyzeteinkből gólokat tudtunk szerezni. Végig stabilan és jól játszott a csapat, megérdemeltük a három pontot.