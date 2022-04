Gyirmót FC Győr II– Gárdony

Győr, Alcufer Stadion, 16.00. V.: Papp Á.

Polyák Gábor edző: – Jó állapotban voltunk legutóbb, más mentalitással játszottunk Zalaegerszegen, mint a korábbi vesztes mérkőzések alkalmával. A játékunk is kezdett hasonlítani az őszihez, jó állapotban voltunk. Azt várom, hogy ezt folytassuk és továbbra is a fiatalokra építve megnyerjük a mérkőzést.

ETO Akadémia– Puskás Akadémia II

Győr, ETO Park, 16.00. V.: Héra.

Király József edző: – Ősszel nagyon jó mérkőzésen egy pontot szereztünk idegenben a Puskás ellen. Most is hasonló kilencven percre számítunk. A következő két bajnokin próbálunk mindenkinek lehetőséget biztosítani, pályára fognak lépni olyan játékosok is, akiknek még nincs NB III-as mérkőzésük. Továbbra is a fiatalok szerepeltetése lesz előtérben.

Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE

Mosonmagyaróvár, 16.00. V.: Gaál Á.

Varga László vezetőedző: – Sű- rű a program, ezért ebben a néhány napban próbáltuk frissíteni a játékosokat. Nagyon jó a hangulat az öltözőben, és szeretnénk folytatni a jó sorozatunkat, amely már huszonkét mérkőzés óta tart. A Komárom évek óta meghatározó csapata az NB III-nak. Tapasztalt edzőjük van, kombinatív játékot várok tőlük.

SC Sopron–Bicskei TC

Sopron, 18.00. V.: Gáspár A

Bücs Zsolt vezetőedző: – Ugyanolyan megalkuvás nélkül kell játszanunk, mint legutóbb. A Bicske nem véletlen áll jó helyen, vannak rutinos játékosai, de ha ez a küzdőszellem lesz a jellemző ránk, akkor győzhetünk. Befolyásoló tényező lehet, hogy mennyire pihenjük ki magunkat.



További párosítás: Balatonfüred–MOL Fehérvár II, Tarr Andráshida–Nagykanizsa, Kelen SC–ZTE II, 16.00. Pápai Perutz–VLS Veszprém, 17.00. Tatabányai SC–Érdi VSE, Kaposvári Rákóczi–BVSC-Zugló.