Remekül kezdte a mérkőzést a vendég MTE, folyamatosan nyomás alatt tartva a gárdonyi csapatot. A 38. percben Horváth Kevin beadását kézzel blokkolta a hazai védő, ezért pedig járt az egyértelmű büntető, amelyet Boros értékesített. 0-1.

A 62. percben aztán újabb büntető következett. Ezúttal Szalka adta be a labdát, amelyet ismét csak kézzel sikerült blokkolni. A tizenegyeshez most is Boros állt oda, aki nem hibázott. 0-2. A második félidőben még számos ziccert alakított ki a Mosonmagyaróvár, így akár hamarabb is eldönthette volna a mérkőzést. Ám így is magabiztos, megérdemelt győzelem született.

A Credobus Mosonmagyaróvár a hétközi fordulóban a Komárom együttesét fogadja.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Credobus Mosonmagyaróvár 0–2 (0-1)

Agárd, 100 néző

V.: Héra Cs.

Gárdony: Czerula – Hajas, Koronczi, Klauz, Hidvégi (Kökény, 75.), Oláh, Földesi, Damásdi, Gere, Balogh B. (Emperger, 68.), Tóth T. Edző: Balogh Zsolt Csaba

Credobus Mosonmagyaróvár: Heinrich - Czingráber, Debreceni, Deák, Horváth K.,Végh B. (D’Urso, 84.), Tóth L., Simita (Szegő, 88.), Szalka (Tóth M., 74.), Boros G. (Illés, 84.), Nagy Z. Vezetőedző: Varga László

Gólszerzők: Boros (38 - büntető, 62 – büntető)

Varga László: - Óriási mezőnyfölényben játszottunk ezen a mérkőzésen, a fiúk mindent megtettek a győzelemét. Elégedett vagyok a teljesítményükkel. Nincs időnk azonban pihenni, hiszen alig pár nap van a hétközi fordulóig, ahol ismét nyerni szeretnénk.