NB III, Nyugati csoport

Szombat

Bicske–ETO Akadémia 1-1 (1-0) Bővebben >>

Vasárnap

Veszprém–SC Sopron 1-2 (0-1)

ZTE II–Gyirmót II 2-2 (1-1)

Gárdony–Credobus Mosonmagyaróvár 0-2 (0-1) Bővebben >>

Előzetes

Bicskei TC–ETO Akadémia

Bicske, szombat, 17 óra. V.: Muhari.Király József edző: – A Bicske csapata mind játéktudásban, mind pedig fizikálisan az élmezőnyhöz tartozik. Bízunk benne, hogy fiataljaink ezúttal is jó mérkőzést játszanak szombaton, ahogy tették az elmúlt fordulókban.

Veszprém–SC Sopron

Veszprém, vasárnap, 11.00. V.: Szommer.Bücs Zsolt vezetőedző: – Re- méljük, hogy a sérültjeink ha- marosan visszatérnek és stabilabbak leszünk. Elöl sajnos egyelőre nem tudjuk olyan minőségben megtartani a labdát a felhozataloknál, amilyenben kellene. Minden mérkőzésen az életünkért kell küzdenünk, de amíg van esélyünk, mindent megteszünk.

ZTE II–Gyirmót FC Győr II

Zalaegerszeg, vasárnap, 11.00. V.: Altorjay.Polyák Gábor edző: – A ZTE-nél sokszor vannak visszajátszók, és szerintem ezúttal is feltöltik a keretüket, mert számukra is fontos lenne a győzelem. Habár a tavaszunk nem sikerült olyan jól, mint az őszünk, továbbra is a saját fiataljainkat helyezzük előbbre. Figyelnünk kell hátul az egyéni hibákra, támadásban pedig szeretném, ha hatékonyabbak lennénk.

Gárdony–Credobus Mosonmagyaróvár

Gárdony, vasárnap, 16.00. V.: Héra.Varga László vezetőedző: – Nem szeretem a kötelező győzelem kifejezést, mert minden meccs három pontot ér és ugyanolyan súlya van. Nem vesszük komolytalanul a találkozót, és nyerni szeretnénk. Jasarevics Mahir és Nagy Kevin felépülhet a hétvégére, az ő játékuk kérdéses.

További párosítás, vasárnap: Komárom VSE–Kaposvári Rákóczi, Puskás Akadémia II–Kelen SC, 11.00. BVSC-Zugló–Tarr Andráshida, Nagykanizsa–Balatonfüred, Tatabánya–MOL Fehérvár II, Érdi VSE–Pápai Perutz, 16.00.