– Tatabányán az iskolában kezdtem el játszani, majd a helyi klub játékosa lettem. Sokszor volt rá példa, hogy megkérdezték, rokonom-e az a Klausz, amire nagyon büszkén igennel feleltem. Nyilván miatta lettem én is csatár, gólt szerezni én is szeretek” – tette hozzá a nemrég az U17-es válogatottban is szereplő fiatalember, aki pályafutása során Gyulán és a Honvédnál is megfordult. Épp mindig ott, ahol édesapja edzőként dolgozott.



„Számunkra természetes volt, hogy mindenhová követjük, így nem volt kérdés, hogy Győrbe igazolok. Célom, hogy minél előbb sikerüljön a felnőttcsapatba beilleszkednem. Egyértelmű, hogy jó lenne az édesapáméhoz hasonló karriert befutnom, de ehhez előbb mindig az aktuális helyemen kell bizonyítanom” – tette hozzá Milán, aki szerint egyik erőssége a fejjátéka, ami egyébként édesapjának is az volt.



„A tehetség ajándék, amit kapunk valakitől, de ha nem társul ehhez munka, nem sokat ér – veszi át szót az édesapa, Klausz László. – Szerencsére én látom a fiamnál ezt a munkát, a pályán, az edzéseken is belead mindent, s ez ugye, ma már mérhető. Örülök annak, hogy tisztában van vele, ő még valóban nem egy kész labdarúgó. Sok ilyen korú játékost láttam egy-két meccs után máshogy vélekedni. Hogy magamat is látom-e benne? Bevallom, egyáltalán nem. Szerintem nem hasonlít rám, de lehet ez jobb is. Én egy statikus játékos voltam, s olyan csapatba tudtam igazán beilleszkedni, amely támadófutballt játszott. Milán többet tud futni, a lába is hosszabb, mint az enyém, s ez a sebességben is megmutatkozik. Sokoldalúbb futballista, mint én voltam, benne van, hogy tud kontra- és pozíciós játékot is játszani, s ha kell, a labdát is meg tudja tartani. A fejjátéka kicsit valóban hasonlít az enyémhez, de a felnőttek között még ebben is javul- nia kell.”



Egy olyan játékosnak, akinek az édesapja az edzője, lehet, többet kell bizonyítania.



„Megpróbálom nem apai szemmel nézni. Úgy gondolom, minden fiatal játékosnak lehetőséget kell adni, amivel tudni kell élni. Nem éreztem egyébként, hogy emiatt nagyobb nyomás lett volna rajta. Kicsi kora óta próbáltam a szenzitív időszak alatt mellette lenni, de tudjuk, ez a párhuzamos pályafutás előbb-utóbb véget ér. Hogy mit hoz számára a jövő, nem tudom, én arra ösztönzöm, mindig a következő feladatra készüljön föl. A lehetőség benne van, csak rajta múlik, meddig jut el. Ha így fejlődik tovább, nem lennék meglepődve, ha túlszárnyalna engem is.”



A két Klausz: a fiú lassan az ETO felnőttcsapatában is bemutatkozhat, mellette az édesapja.

Fotó: h. g.