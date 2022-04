Előzetes

A listavezető Audi-ETO megyei rangadón fogadja a Motherson Mosonmagyaróvárt ma 18.30 órától az Audi-arénában. A találkozó esélyese ezúttal is a zöld-fehér csapat, amely legutóbb novemberben 29–22-re győzte le a Lajta-partiakat.

Kellemetlen ellenfél vár az ETO-ra

„Sok időt szenteltünk az elmúlt hetekben a játékunk pontosítására. Nagyon fontos mérkőzések következnek a folytatásban és ezt a sort a Mosonmagyaróvár nyitja meg. Bízom benne, hogy kamatoztatni tudjuk, amit ebben az időszakban gyakoroltunk, mert számunkra is fontos lesz, hogy jó játékkal, magabiztosan vágjunk neki az elkövetkezendő időszaknak – fogalmazott a találkozót megelőzően Faluvégi Dorottya, az ETO szélsője.

– Az MKC nagyon kellemetlen ellenfél, amelyet az első perctől kezdve komolyan kell vennünk, különben megnehezítheti a dolgunkat. Szerencsére volt időnk felkészülni a mérkőzésre és remélem, hogy az első perctől kezdve tudunk majd dominálni.”

Az esélytelenek nyugalmával

„Alkalmazkodtunk az ETO kéréséhez, így hét közben játsszuk le a mérkőzést – kezdte Gyurka János, az MKC vezetőedzője. – Esélyekről felesleges beszélni, hiszen a világ egyik legjobb csapata lesz az ellenfelünk, amelyben világsztárok kézilabdáznak. Így nem lehet más a célunk, mint rangot adni a mérkőzésnek megfelelő hozzáállással, küzdeni tudással. A játék szépségét addig tudjuk a pályára vinni, amíg felvesszük a versenyt a győriekkel.

Elemeztük a két csapat legutolsó találkozóit, így pontosan tudjuk, hogy a mérkőzés első szakasza, annak sebessége, dinamikája döntő lesz. Mi rendre beragadtunk az elmúlt mérkőzéseken, ezt most szeretnénk sokkal hatékonyabb visszarendeződéssel elkerülni. Pontosan tudjuk, hogy idővel így is nyílni fog az olló, de remélem, hogy erővel bírjuk majd annyira, hogy hasznos legyen ez a bajnoki találkozó mindkét félnek. Sajnos továbbra is vannak sérülésekből, betegségekből eredő nehézségeink, de építeni akarjuk magunkat, mert még rendkívül fontos találkozók várnak ránk a folytatásban” – nyilatkozta az óváriak szakvezetője.

Véglegesek az időpontok

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) kihirdette a Bajnokok Ligája negyeddöntőinek időpontjait. A győriek idegenben kezdik meg a francia Brest Bretagne elleni párharcot április 30-án, míg a visszavágót május 7-én rendezik Győrben. A párharc győztese bejut a június 4–5-én rendezendő Final4-ra, amit a budapesti MVM Dome-ban rendeznek.

EHF Bajnokok Ligája, negyeddöntő:

Április 30., 18 óra: Brest Bretagne–Audi-ETO.

Május 7., 16 óra: Audi-ETO– Brest Bretagne.

Hat megyei játékos a magyar válogatottban

Öt győri és egy mosonmagyaróvári játékos kapott behívót a magyar női válogatottba Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánytól a soron következő összetartásra és az Európa-bajnoki selejtezőkre.

A magyar válogatott kerete, kapusok: Janurik Kinga (FTC), Szemerey Zsófi (Mosonmagyar- óvár), Szikora Melinda (Bietigheim). Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Audi-ETO), Kovács Anett (FTC), Lukács Viktória (Audi-ETO). Jobbátlövők: Hornyák Dóra (DVSC), Klujber Katrin (FTC), Planéta Szimonetta (DVSC). Irányítók: Kuczora Csenge (Vác), Pál Tamara (MTK), Vámos Petra (DVSC). Beállók: Bordás Réka (DVSC), Helembai Fanny (Vác), Tóvizi Petra (DVSC). Balátlövők: Háfra Noémi (Audi-ETO) Kácsor Gréta (Vác), Szöllősi-Zácsik Szandra (FTC). Balszélsők: Fodor Csenge (Audi-ETO), Márton Gréta (FTC), Schatzl Nadine (Audi-ETO).