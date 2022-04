„Szakmailag nehéz értékelni egy ilyen meccset, de egy biztos, a csapatomon látszott, hogy végig komolyan vette a találkozót és érezte a súlyát. Egyből támadólag léptünk fel és igazából az első húsz percben olyan előnyre tettünk szert, amivel megbénítottuk az ellenfelet és elvettük az önbizalmukat. Onnantól nekünk minden bejött, a SFAC-nak semmi, és a rengeteg hiányzójuk miatt hiába játszottak túlélésre, számukra is meglepően nagy lett a különbség” – kezdte Germán Ferenc, a Koroncó szakvezetője.

A csapat szerdán a Győrszent­iván elleni megóvott hazai bajnokit játszotta volna újra, ám az végül elmaradt, miután a vendégek nem jelentek meg. A döntés azért volt érdekes, mert a szent­ivániak kérték az újrajátszást bírói műhibára hivatkozva. „Kedd este tájékoztattak, hogy valószínű, nem állnak ki ellenünk, mert nem lennének meg. Ez az ő döntésük, ezt is elfogadtuk, ahogy az újrajátszás kiírását is. Így edzettünk a mérkőzés helyett, szóval a fiúk megkapták a terhelést” – folytatta az edző.

A Koroncó így nem vasárnap-szerda-vasárnap ritmusban játszik a héten, bár hétvégén a Jánossomorja várhatóan így sem okozhat gondot az együttesnek. „Idegenben félve játszik az ember, mert minden meccs nehéz feladat, ráadásul a jánossomorjai pálya kifejezetten nagy, ami nem mindig kedvező. Habár az esélyesek mi vagyunk, el fogom mondani a fiúknak is, hogy ez a meccs is nulla-nulláról indul, de bízom benne, hogy most se lesz gond a srácok hozzáállásával. Ezt követően az a célunk, hogy ha már így alakult, a szezon végéig nyomás alatt tartsuk a Csornát. Ha nyerünk minden meccsen, de nem leszünk bajnokok, akkor is büszke leszek, mert mindent megtettünk, és elsőként gratulálok Varga Péter barátomnak a csornai kispadon” – nyilatkozta Germán Ferenc.