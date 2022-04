ETO FC Győr-Ferencváros

Előztes - Az ETO kilenc évvel ezelőtt szerepelt legutóbb a Magyar Kupa döntőjében, akkor már friss bajnokként lépett pályára a Bozsik-stadionban, ahol nagy küzdelemben 2–1-es vereséget szenvedett a DVSC-től. A nyári Szuperkupában aztán a győriek revansot vettek a Lokin.

Az elődöntő egyetlen másod- osztályú résztvevőjeként a hazai zöld-fehérek az esélytelenek nyugalmával fogadhatják a Ferencvárost. Nincs olyan összevetés, amely győri részről bizakodásra adna okot a párharcot illetően, de talán az a szép a futballban, hogy egy meccsen bármi megtörténhet.

Talán egy dolog van, ami az ETO mellett szól, hogy a jelenlegi kupasorozatban már két, nála magasabban kvalifikált csapatot is elbúcsúztatott a további küzdelmektől. Hatalmas bravúrt hajtott végre ugyanis a győri klub azzal, hogy az élvonalbeli Puskás Akadémián és a MOL Fehérvár FC-n is túllépett a sorozatban. Legutóbb a negyeddöntőben a székesfehérvári együttes ellen hátrányból sikerült felállni.

A papírforma egyértelműen a fővárosiak mellett szól, ennek felborítása csodaszámba menne.

A mérkőzést egyébként nagy várakozás előzi meg, ugyanis minden jegy elkelt – a keleti lelátót nem lehetett megnyitni, mert az alkalmatlan szurkolók fogadására –, így minden bizonnyal remek hangulatra lehet számítani.

Az FTC eddig a sorozatban csak egy alkalommal találkozott első osztályú csapattal, az előző körben a Budapest Honvéd otthonában aratott 1–0-s győzelmet, amivel kvalifikálta magát a legjobb négy közé. Előtte viszonylag könnyedén jutottak túl az ellenfeleiken.

Klausz László vezetőedző bízik benne, hogy ezúttal is csodát tudnak tenni játékosai, akik nem feltartott kézzel futnak majd ki a pályára ma este. – Nagy élmény lesz ennyi néző előtt pályára lépni, ez pluszmotivációt ad a játékosoknak – mondta Klausz László a klub hivatalos honlapján. – Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de a Puskás Akadémia és a Fehérvár ellen sem mi voltunk, mégis most az elődöntőre készülhetünk. A csapat mindent meg fog tenni a jó eredményért, bízunk benne, hogy a szerencse is mellénk áll és egy mérkőzésen meglepetést tudunk okozni.

Az előzetes latolgatások szerint nagyjából 6000 nézőre lehet számítani.