ETO FC-FTC 1-4 (0-2)

Győr, ETO Park. Vezette: Erdős József (Kóbor Péter, Márkus Tamás)

ETO FC: Fadgyas – Kovács K., Kiss M., Csonka, Lipták, Forgács – Tuboly, Toma, Vitális – Farkas B., Óvári. Vezetőedző: Klausz László

FTC: Dibusz – Somalia, Blazic, S. Mmaee, Pászka – Esiti, Loncar – Auzqiu, Zachariassen, Tokmac Nguen – Boli. Vezetőedző: Sztanyiszlav Csercseszov

Percről percre

90+3. perc: Vége a mérkőzésnek.

90+2. perc: Csonka kap sárgát, kézzel fogta meg a labdát.

84. perc: Vernes kap sárgát.

78. perc: GÓÓÓÓL! A cserék után ferencvárosi szögletkombináció jön, aminek a végén Marin lövésébe Lipták ér bele rosszul. Fadgyas tehetetlen. 1-4

78. perc: Hanzli Péter és Klausz Milán jön Tuboly és Farkas B. helyére.

74. perc: Bassey jön Boli helyére. Besic pedig Loncar helyére.

73. perc: GÓÓÓL! Bacsa szépít. 1-3. Vernes baloldali szabadrúgását Bacsa a rövid sarokról fejeli a kapu jobb oldalába.

69. perc: Vernes kap labdát a bal szélen, éles szögből is a lövést választja, a labda elszáll a kapu fölött.

67. perc: Vernes lő kapura 20 méterről, a bal alsó felé tartó labdát Dibusz megfogja.

64. perc: Marin jön Tokmac helyére.

62. perc: Hármas csere az ETO-ban: Berki, Vernes és Bacsa áll be Vitális, Óvári és Kiss M. hagyja el a pályát.

56. perc: Cserélnek a vendégek, kettőt is. Blazic helyére Kovacevic, Auzqui helyére pedig Laidouni áll be.

52. perc: GÓÓÓÓL! Tokmac visszaszerzi a labdát Kovács Krisztiántól, éles szögből, balról középre passzol, a hosszún érkező Boli pedig közelről jobbal a kapuba belsőzi a labdát. 0-3

50. perc: A Liptákkal ütköző Tokmac Nguent kell ápolni.

46. perc: Folytatódik a meccs. Nem volt csere a szünetben.

45. perc: A szögletet S. Mmaee fejeli kapu fölé. Nincs hosszabbítás, vége az első félidőnek.

44. perc: Zachariassen lövi el a labdát 17 méterről, Fadgyas tolja kapu fölé a löketet.

41. perc: Megint Zachariassen helyzetben, a jobboldali szöglet után a hosszúról lő kapura, Fadgyasról csorog ki a labda. A vendégek megdöbbenésére kirúgás jöhet.

32. perc: GÓÓÓÓL! Zachariassen fejesgóljával növeli előnyét az FTC. 0-2. Loncar baloldali szabadrúgását elég tisztán fejelhette félmagasan a kapu bal oldalába hat méterről.

30. perc: Vitális jobboldali beadását Estiti rosszul fejeli ki, épp Farkas Balázshoz, akinek a lövését épp blokkolja Estiti a tizenhatoson belül.

23. perc: GÓÓÓÓL! Vezet az FTC. 0-1 Csonka bizonytalankodik a tizenhatoson belül, Zachariassen így tovább tudja passzolni a labdát, Boli pedig az ötös jobb sarkáról, bravúros mozdulattal jobbal lő a kapuba.

20. perc: Most Tokmac Mnguen kellemetlenkedik, a labdát balról, közelről, nagyon éles szögből lövi be, Fadgyas keze alatt elmegy, Liptákról meg majdnem a kapuba pattan. Szögletet rúghat az FTC.

17. perc: Győri helyzetecske: Forgács lövi el a labdát balról, 20 méterről. A próbálkozás pontatlan, de a győri közönség így is tud örülni neki.

15. perc: Kapufa! Blazic passzát úgy veszi át Zachariassen a tizenhatos vonalán, hogy egyből helyzetbe kerül, majd 12 méterről, középről a felső lécre bombázza a labdát.

11. perc: Elmegy a labda a győri kapu előtt keresztben, Boli beadásába nem ér bele senki.

9. perc: A vendégeknél van inkább a labda, de komolyabb helyzetig, kapura lövésig nem jutottak még a ferencvárosiak.

1. perc: Fehérben az ETO, zöld-feketében a fővárosiak. A mecset az FTC kezdi.

Előztes - Az ETO kilenc évvel ezelőtt szerepelt legutóbb a Magyar Kupa döntőjében, akkor már friss bajnokként lépett pályára a Bozsik-stadionban, ahol nagy küzdelemben 2–1-es vereséget szenvedett a DVSC-től. A nyári Szuperkupában aztán a győriek revansot vettek a Lokin.

Az elődöntő egyetlen másod- osztályú résztvevőjeként a hazai zöld-fehérek az esélytelenek nyugalmával fogadhatják a Ferencvárost. Nincs olyan összevetés, amely győri részről bizakodásra adna okot a párharcot illetően, de talán az a szép a futballban, hogy egy meccsen bármi megtörténhet.

Talán egy dolog van, ami az ETO mellett szól, hogy a jelenlegi kupasorozatban már két, nála magasabban kvalifikált csapatot is elbúcsúztatott a további küzdelmektől. Hatalmas bravúrt hajtott végre ugyanis a győri klub azzal, hogy az élvonalbeli Puskás Akadémián és a MOL Fehérvár FC-n is túllépett a sorozatban. Legutóbb a negyeddöntőben a székesfehérvári együttes ellen hátrányból sikerült felállni.

A papírforma egyértelműen a fővárosiak mellett szól, ennek felborítása csodaszámba menne.

A mérkőzést egyébként nagy várakozás előzi meg, ugyanis minden jegy elkelt – a keleti lelátót nem lehetett megnyitni, mert az alkalmatlan szurkolók fogadására –, így minden bizonnyal remek hangulatra lehet számítani.

Az FTC eddig a sorozatban csak egy alkalommal találkozott első osztályú csapattal, az előző körben a Budapest Honvéd otthonában aratott 1–0-s győzelmet, amivel kvalifikálta magát a legjobb négy közé. Előtte viszonylag könnyedén jutottak túl az ellenfeleiken.

Klausz László vezetőedző bízik benne, hogy ezúttal is csodát tudnak tenni játékosai, akik nem feltartott kézzel futnak majd ki a pályára ma este. – Nagy élmény lesz ennyi néző előtt pályára lépni, ez pluszmotivációt ad a játékosoknak – mondta Klausz László a klub hivatalos honlapján. – Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de a Puskás Akadémia és a Fehérvár ellen sem mi voltunk, mégis most az elődöntőre készülhetünk. A csapat mindent meg fog tenni a jó eredményért, bízunk benne, hogy a szerencse is mellénk áll és egy mérkőzésen meglepetést tudunk okozni.

Az előzetes latolgatások szerint nagyjából 6000 nézőre lehet számítani.