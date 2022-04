Szakadó esőben, mély talajon futott ki a pályára a Haladás-Viktória és az ETO FC együttese a női Magyar Kupa döntőjében, amelyet a győriek kezdtek jobban. Már ellenfelük térfelén erős letámadásba kezdtek a Rába-parti zöld-fehérek, akik nem igazán engedték át a labdát a vasiaknak, komolyabb helyzet azonban nem alakult ki a kapuk előtt. A győri lányok többször is eljutottak a Haladás kapujáig, de az utolsó passzokba, labdaérintésekbe mindig hiba csúszott. Az első félidő felé már többször kijött a szorításból a pályaválasztó, de inkább csak kontrákból próbált meg zavart kelteni. A játékrész legnagyobb lehetőségére és az első komolyabb helyzetre a 44. percig kellett várni, de Cameron bombáját szögletre ütötte Bíró.

A második félidőben a Haladás kezdett aktívabban és gyorsan lehetőséghez jutott: büntetőt végezhetett el, pár perccel később azonban már győri lehetőségnél hördült fel a lelátó. Alig negyed óra elteltével aztán megszerezte a vezetést az ETO, innentől pedig megélénkült a találkozó. A kisalföldi együttes egyre többször bontotta meg a szombathelyiek védelmét a szélen, s okozott zavart a kapu előtt Cameron kontráinak is köszönhetően. A Haladás hiába próbálkozott, nem sikerült veszélyt okoznia, így az ETO megérdemelten nyerte a kupadöntőt és hódította el fennállása első trófeáját.

Percről percre

A Haladás közelebb volt ahhoz, hogy ők szerezzék meg a meccs első gólját, Herczeg büntetőjét azonban az 50. percben kivédte Samson. Tíz perccel később egy szöglet után aztán megszerezte a vezetést az ETO Nagy Fanni révén. Újabb gól már nem esett, az ETO pedig megérdemelten győzött a kupadöntőben.

90+6. perc: Cameront szereli Sweatman a szögletzászló környékén, aztán Sipos Katalin lefújja a kupadöntőt.

90+3. perc: Németh L. helyére Fél A. áll be. Nagy F. is elhagyja a pályát, őt Fél P. váltja.

90+2. perc: Cameron lövését védi bravúrral védi Bíró. Utána mintha Gődér kezére pattant volna a labda a tizenhatoson belül. A játékvezető nem így látta.

90+1. perc: Öt perc a ráadás.

87. perc: Hordágyon hagyja el a pályát Vladulescu. Nagy Dorottya áll be a helyére.

85. perc: Vladulescu kap indítást a leshatáron, de a sprint közben megsérül. Ápolni kell őt.

83. perc: Megint Gődérnek kell mentenie, Németh Loretta fordult volna kapura az ötös bal sarkánál, ha a Viktória játékosa nem szereli.

81. perc: Cameron visszapasszát Sali lövi kapura 14 méterről, a labda Gődérről pattan szögletre.

78. perc: Cameron beadását Süle pörgetné kapura 5 méterről, de a védőknek sikerül tisztázni.

76. perc: Feketevízit Németh Mirtill váltja a szombathelyieknél.

75. perc: Cameron ziccerben, de nem tud lőni, utolérik a vasi védők, így inkább visszagurítja a labdát, azt pedig Süle lövi el nagy erővel 11 méterről - kapu fölé.

73. perc: Rácz lövése elkerüli Bíró kapuját.

72. perc: Luijks balról érkező beadását Németh L. fejeli kapu mellé.

68. perc: Labdát veszít az ETO a saját térfelén, Vladulescu elől bravúrral ment szögletre a nemrég beállt Korsun.

66. perc: Vida nem tudja folytatni, Sali Rebeka áll be a helyére.

64. perc: Cserél a Haladás: Szil helyére Nagy Vanessza, Herczeg helyére pedig Koprena jön. Cserél az ETO is, Öreg helyett Korsun folytatja.

60. perc: Vezet az ETO! Sorra végzi el a szögleteket a győri csapat, a legutóbbi után Cameron fejjel csúsztatja tovább a labdát, Vida a védője mellett elesik a hosszú oldalon, de a labda így is Nagy Fanni elé kerül, aki hét méterről, középről jobb lábbal félmagasab a kapu jobb oldalába lő. 0-1

57. perc: Németh Loretta 26 méteres szabadrúgása egy méterrel száll el a felső léc fölött.

55. perc: Győri szöglet után Kovács L. a feje fölött húzza a labdát a kapu előterébe, Bíró jó ütemben lép ki a kapujából, és Vida elől kiüti a labdát, a kipattanót tíz méterről Nagy F. íveli nem sokkal az - immár üresen álló - kapu fölé.

51. perc: Herczeg a jobb alsót célozza meg a tizenegyessel, Samson számít erre, és kiüti a labdát!

50. perc: Tizenegyest rúghat a Haladás. Savanya felkarjára pattant a labda egy szöglet után.

46. perc: Folytatódik a kupadöntő. Mindjárt egy győri helyzet: Cameron fejeli a labdát az ötösről Bíró kapuja fölé.

Bár az ETO fölényben játszott az első félidőben, komolyabb helyzetekig ritkán jutott el. A Haladás inkább kontrákra játszik, ám sok babér nekik sem termett eddig. A két csapat védekezése jól működött az első negyvenöt percben, így a kupa sorsáról a második félidő dönt majd. Ha akkor is döntetlen lenne az eredmény, akkor büntetőpárbaj következik.

45+2. perc: Vége az első félidőnek.

45+1. perc: Egy perc a ráadás. Luijks balról érkező beadását Cameron fejeli kapu mellé.

44. perc: Szerencsés körülmények között jut el Cameronhoz a labda, aki 15 méterről teszi próbára a Haladás kapusát egy erős lövéssel. Bíró a bal alsó elől bravúrral üti szögletre a labdát.

41. perc: Cameron elől az ötös jobb sarkánál sikerül szögletre mentenie a Haladás Viktória védőinek.

34. perc: A Haladás első szöglete nem veszélyes, de a kifejelt labdát Urbán újra beívelheti. Kicsit hosszú a próbálkozás, így kirúgással jöhet az ETO.

33. perc: Vladulescu jut el az ETO kapujáig egy felívelés után, Savanya ér oda, és tisztáz szögletre.

31. perc: A Haladás jó ideje nem tud átjutni labdával a győriek térfelére. Viszont nagyon stabil a vasiak védelme.

27. perc: Savanya balról adja be a labdát, Németh L. lemarad róla a hosszú oldalon.

24. perc: Jobb oldali győri szöglet után Kovács L. lövése megpattan Vladulescun, így lesz igazán veszélyes, ám a léc alá hulló labdát még időben megfogja Bíró Barbara, a Haladás Viktória kapusa.

23. perc: Luijks lövi a labdát kapu fölé 17 méterről. A Németh Lorettával a lövés előtt ütköző Balogh Henriettát ápolni kell.

21. perc: Öreg lövi el a labdát 22 méterről egy szöglet után, de a lövése alaposan célt téveszt.

19. perc: Jobb oldali győri szabadrúgás után Németh Loretta kerülne helyzetbe, de egy védőről szögletre pattan a labda. A nézők körében felmerül, hogy kézzel ért a labdához a Haladás játékosa a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem így látta.

18. perc: Cameron távoli kísérlete elszáll a szombathelyiek kapuja felett.

11. perc: Az eső zuhog, helyzet még nem nagyon alakult ki egyik kapu előtt sem.

1. perc: Fekete mezben a szombathelyi, fehérben a győri együttes. A mérkőzést az ETO kezdi.

Előzetes - Az ETO FC Győr szerdán 17.45 órától az Új Hidegkuti Nándor Stadionban a Haladás Viktóriával vívja a Simple-kupa döntőjét. A bajnoki szereplés alapján a győri zöld-fehérek a meccs esélyesei, de egy mérkőzésen bármi megtörténhet alapon a finálét nem lehet lefutottnak tekinteni.

Horváth Cs. Attila, az ETO női szakágvezetője: „A szezon előtt kettős célt tűztünk ki magunk elé, az egyik az, hogy a bajnokságban a dobogón végezzünk, a másik pedig, hogy maradandót alkossunk a magyar kupában. Amikor a kupasorozatban a címvédő Ferencvárost kaptuk ellenfélül, tudtuk, ha rajtuk túljutunk, a legnagyobb riválist ütjük el a további szerepléstől. Szerdán este sporttörténelmet írhatunk a száztizennyolc éves ETO életében, győzelemmel szeretnénk meghálálni a klub tulajdonosának, a város vezetésének és nem utolsósorban szurkolóink támogatását.”

Dörnyei Balázs, az ETO szakmai vezetője: „Úgy gondolom, ez egy nagyon nagy pillanat az ETO életében, hiszen a klubtörténet második női kupadöntőjére készülhetnek a lányok. Az első a Ferencváros elleni volt, ahol inkább esélyesebb volt a másik csapat, de ez most egy olyan döntő, ahol ugyanannyi esélyünk van, mint a Haladásnak. Emellett ez a győri női futball ünnepe is lehet, mi így készülünk erre, én azt szeretném, hogy ezt a játékosaink is így éljék meg. Jól érezzék magukat a pályán, ne játsszanak nyomás alatt, és ha a tehetségüknek megfelelő teljesítményt nyújtanak, akkor hiszek benne, hogy a döntőben le tudjuk győzni a szombathelyi csapatot. A játékosoknak meg kell érteniük, hogy bekerülhetnek egy patinás múltú klub történelemkönyvébe. Biztos, hogy nem lesz egyszerű, pláne az előző mérkőzés tapasztalatai alapján. Úgy gondolom, az a csapat nyeri meg a kupát, amelyik kevesebb nagy hibát követ el. Véleményem szerint mi leszünk a kezdeményezők, a Haladás kivárásra fog játszani, ezáltal ez egy picit a stílusok csatája is lesz. Az elmúlt napokban kissé fáradt volt a csapat, igyekeztük pihentetni a játékosokat. Ezt a mérkőzést meg akarjuk nyerni és történelmet akarunk írni!”

Legalább kétszáz szurkoló buzdítja majd a győri lányokat a döntőben.