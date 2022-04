.„A tervek szerint idén először a műfüves pályán lett volna a torna, ám az időjárás közbeszólt, ezért most is a tornateremben rendezzük meg a mérkőzéseket – árulta el Molnár Attila testnevelő tanár, aki az iskolában tanító legendás Cs. Kovács Lászlótól vette át a stafétát. – Örömmel vállaltam a feladatot, s veszek részt a torna lebonyolításában, büszke örökség ez számomra” – tette hozzá a korábban sportvezetőként a győri futsalosoknál is tevékenykedő tanár.

„A vírus miatt tavaly elmaradt a torna, de egyértelmű volt, amint lehet, folytatjuk a hagyományt – teszi ezt már hozzá Rémi Péter intézményvezető. – Nem volt egyszerű hirtelen mindent átszervezni, de sikerült a kezdésre a tornatermet és minden mást előkészíteni, amit külön köszönök a torna rendezésében részt vevő kollégáimnak. Bár akadtak gondjaink – idén nem pályázhattunk önkormányzati támogatásra, s szponzorok is maradtak el –, mindenképp meg akartuk tartani a tornát. Amúgy is meg­ígértem a korábbi szervezőnek, a közelmúltban elhunyt Wöller Lászlónak, hogy amíg én vagyok az igazgató, lesz ilyen torna a szabadhegyiben. Miklós édesapja ezúttal is eljött a megnyitóra. A szokásos díjak mellett minden résztvevő emlékpólót is kapott, újdonság viszont a legtehetségesebb játékosnak járó vándorserleg, ami a futballban közismert Horváth Cs. Attila felajánlása” – tette hozzá Rémi Péter.

A kupagyőztes szabadhegyi iskola kisdiákjai és Molnár Attila testnevelő tanár.

A XVII. Fehér Miki Emléktorna végeredménye: 1. szabadhegyi iskola (Győr), 2. Fekete-iskola (Győr), 3. Bábolnai Általános Iskola, 4. Audi Általános Művelődési Központ (Győr), 5. Kölcsey-iskola (Győr), 6. Petőfi-iskola (Ménfőcsanak), 7. Arany-iskola (Győr), 8. Kodály-iskola (Győr).

A gólkirály Kanna Ádám (Fekete-iskola) lett, a legjobb kapusnak Pfeifer Pétert (Kölcsey-iskola) választották. A legtehetségesebb játékosnak járó, Cs. Kovács László emlékére alapított vándordíjat Tar Brendon (szabadhegyi iskola) kapta, míg a legígéretesebb hazai résztvevő Fügh Tamás (szabadhegyi iskola) lett.