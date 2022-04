Eredmények, középszakasz, felsőház:

Egis Körmend–Sopron KC 86-79 (24-14, 15-25, 26-19, 20-21)

Körmend, 1750 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs. Zs., dr. Mészáros B., Ádám J.

Körmend: Stokes 19/15, White 16, Takács K.. 6, Henry 11, Savic 9/3. Csere: Gordon 12, Martinez 2, Ferencz 11/6, Durázi –, Kiss –. Edző: Antonisz Konsztantinidesz.

Sopron: Mack 21/3, Myers 10/3, Q. Ford 7, Sitku M. –, Montgomery 15. Csere: Fazekas 6/6, Borisov 20, Halász –, Werner –, Takács N –. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

A mérkőzés alakulása: 3. perc: 9-4. 5. perc: 15-6. 8. perc: 21-13. 12. perc: 29-16. 15. perc: 37-25. 18. perc: 37-35. 22. perc: 46-41. 25. perc: 59-49. 28. perc: 64-53. 32. perc: 68-63. 35. perc: 74-69. 39. perc: 84-79.

Kipontozódott: Myers (26. perc), Savic (37. p.).

Álomszerűen kezdte a meccset a házigazda. A Sopron hibáit kihasználva öt perc leforgása alatt 11 ponttal húztak el a Rába-partiak (15-4). A sorozatban négy eladott soproni labda nagyon megbosszulta magát, Flevarakisz mester gyorsan időt is kért, hogy rendezze a sorokat. A vendégek játéka azonban egyáltalán nem mutatott javuló tendenciát. Hazai oldalon remekül működött a védő és támadó alakzat, fölényben volt a Körmend a támadólepattanók terén is. A negyed zárásaként Ferencz szerezte meg első pontjait, mi mással, mint egy triplával (24-14). Hiába erőltette a Sopron a távoli dobásokat, semmi sem akart beakadni attól az egytől eltekintve, amit korábban Fazekas hintett. Továbbra sem állt össze a vendégek játéka, miközben a Körmend szemre is tetszetős támadásokat vezetett, amelyek általában eredményesen végződtek. Így a 14. percben már 35-20-ra vezettek Ferenczék, Flevarakisz pedig ismét időt kért. Egy 5-0-ás rohammal zárkózott az SKC, de Stokes közelijével újfent 12-vel ment a vasi gárda. Fazekas második triplája után nagyon elkapta a fonalat a Sopron, zsinórban szórták a kosarakat, a 18. percben Myers is távolról talált be, amivel már csak két volt közte (37-35). Montgomery pedig azt a kettőt is eltüntette, újra egál lett a derbi. Az utolsó másodpercekben még White és Montgomery is betalált, így döntetlennel zárult az első félidő (39-39).

A harmadik negyed újabb fordulatot és ezzel együtt Körmend-feltámadást hozott. Csakúgy, mint az első etapban, most is remekül kezdtek a piros-feketék, akik elsősorban távolról voltak eredményesek. Stokes és Ferencz hármasaival ismét kezdett elnyúlni a házigazda, majd White közelijével ismét 10-zel vezetetett az MTE (59-49). A 26. percben csak tetéződtek a Sopron gondjai, Myers megkapta második technikaiját, és ezzel a kiállítás sorsára jutott. Kulcsembere kiesése sem hozta zavarba a Sopront, amely egy 9-2-es szériával 64-58-ra zárkózott. Ennél közelebb azonban nem férkőztek a vendégek, 66-58-ról jöhetett az utolsó negyed. A nyolcpontos hazai előny másfél perc alatt háromra apadt – büntetőkkel. A hajrában többször is elhúzott 7-8 ponttal a Körmend, de mindig visszakapaszkodott a Sopron. Henry kosara döntött, amit faulttal együtt ért el, majd a büntetőt is a helyére tette. Fontos lépést tett az MTE a harmadik hely megszerzéséért.

A tabella

1. Falco-Volvo Alpok Autó Sz. 5 4 1 454-375 58 pont

2. Egis Körmend 6 4 2 490-498 51

3. Szolnoki Olajbányász 5 2 3 421-428 51

4. Alba Fehérvár 6 2 4 511-525 49

5. Sopron KC 6 2 4 484-534 49