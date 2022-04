Szekszárd–Sopron Basket 62–66 (15–13, 16–21, 17–17, 14–15)

Szekszárd, női NB I, döntő, 2. mérkőzés, 1200 néző. V.: Cziffra, Praksch, Makrai.

Szekszárd: Studer, Miklós 5/3, Mányoky, GOREE 18, MILIC 17/9. Cs.: Morgan 5/3, FRISKOVEC 11/9, Bálint 6/3. Edző: Djokics Zseljko.

Sopron: JANUARY 7, Fegyverneky 5/3, WILLIAMS 20/6, Brooks 12, HATÁR 15. Cs.: Dolson 4, Czukor 3/3, Varga A., Jovanovic. Edző: Gáspár Dávid.

A hazai szurkolók nagy örömére két és fél perc elteltével az is állhatott volna az eredményjelzőn: Milic–Sopron Basket 7–2 – időt is kért Gáspár. Sikerült rendeznie csapata védekezését, amely a szakasz közepén méltó volt az Euroliga friss győzteséhez, a zöld-sárgák Dolson és Williams vezérletével egy 11–0-t „repesztve” fordítottak. A szakasz hajrája viszont a hazai csapaté volt, Goree egy 8–0-s rohamot vezetett, így a negyed végén visszavette a vezetést a Szekszárd. Czukor triplájával indult a 2. etap. Határ is megszerezte első pontjait, majd rögtön dobott még egy duplát. A soproni meccs szekszárdi hőse, Miklós, majd Friskovcec triplájával tapadt a Sopronra a házigazda, sőt, Bálint 2+1-es akciójával visszaszerezte a vezetést. Válaszul Brooks is bemutatott egy 2+1-et.

A félidő végén Friskovec ugyan beemelt még egy hármast, de Brooks és Határ kosarainak köszönhetően 3 pontos vendég- előnnyel fordultak a csapatok.Goree 2 büntetőjével indult a második félidő, ám erre a January–Határ duó révén egy 11–2-es rohammal reagálva a szakasz közepén 10 ponttal ellépett a Sopron. Milic újfent „megrázta magát, s egy 8–0-s hazai rohamot vezetve 2-re felhozta övéit. Williams próbálta kosaraival kihúzni a gödörből a Sopront, de Bálint triplájával és Goree kosarával továbbra is ott lihegett a sarkában a Szekszárd, 3 pontos soproni előnyről indult a 4. negyed. Ennek elején váltva estek a kosarak.

Fegyverneky hármasával 4 pontra nőtt a vendégelőny, de nem tört meg a szívós Szekszárd. A szakasz közepén Brooks és Határ villanásaival 7-re nőtt a különbség. Az üldözőverseny Friskovec újabb hármasával és Milic kosarával folytatódott, 2-re jött föl a Szekszárd. Williams azonban tarthatatlan volt a hajrában, így a Sopron nagy csatában a döntő második meccsét is megnyerte. A meccs befejezése előtt Határ súlyosnak tűnő sérülést szenvedett.

Gáspár Dávid: – Nagyon örülünk a győzelemnek! Nem számítottunk könnyű mérkőzésre, a csapat fizikálisan és mentálisan is rettentő fáradt, a Szekszárd pedig most is jól játszott. Fel kell szívnunk magunkat a következő mérkőzésre is, még koncentráltabban, még kevesebb hibával kosárlabdázni. Bízom benne, hogy tisztább lesz a játék, lehet, hogy a magyar válogatott hosszabb időre elvesztette a legfontosabb emberét, Határ Bettit.