Köztük volt az a nyolc versenyző is, akik az Unicentrál Bull’s Kick-Box and Thai Box Klub színeiben indultak. Az 1999 óta működő egyesület azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a kick-box és a thai box sportágat szélesebb körben népszerűsítse. Ennek teljes mértékben eleget tett az említett rendezvényen Benkovics András, Horváth László, Karácsony Dávid és Ajkai Simon is, akik mind magyar bajnoki címmel térhettek haza a kőkemény mérkőzések végén.

A felkészítő edzők elégedettek a tanítványokkal és büszkék a kimagasló eredményekre.Természetesen Aytoc Hunornak, Molnár Andrásnak, valamint Tóth Dénesnek sem lehetett oka panaszra a verseny után – ők a dobogó harmadik fokára állhattak fel, míg Németh Dániel negyedik helyezést ért el. A felkészítő edzők: Csáki Ernő, Balázs Péter és Habony Tibor elégedettek a tanítványokkal és büszkék a kimagaslóan szép eredményekre. Bíznak a hasonlóan sikeres folytatásban.