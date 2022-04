A SMAFC keretein belül 1981 óta működik a karateszakosztály, s az eltelt több mint negyven évben számtalan fiatalt oktattak a sportág szabályaira. De nem pusztán az ütések és rúgások technikáját tanulják ma is a Krasznai-csarnokban heti három edzésen a sportolók. Demeter Zsolt szakosztályvezető - aki 1985 óta tagja a SMAFC-nak - vallja, elsősorban kiegyensúlyozott embereket nevelnek, akik éppen karatéznak.

- Ötven-ötvenöt között mozog a léteszámunk, sportolóink háromnegyede tizennyolc év alatti. Összetartó közösséget alkotunk, szerencsére nagyon jó a szülői háttér is, és nálunk az is gyakori, hogy a család több tagja együtt sportol; szülők a gyerekeikkel vagy a testvérek - mondja elöljáróban az edzői feladatokat is ellátó Demeter Zsolt.

- A karate népszerű sport, s amikor megkérdezik, hogy kiknek ajánlom, mindig azt felelem, bárkinek és mindenkinek. Minden sportág megtanít a fegyelemre, az önfegyelemre és más módon is meg tudja védeni magát bárki, bár éppen ezek szokták motiválni a szülőket, amikor elhozzák a gyerekeket. Amiben mi talán mégis többet nyújtunk az az, hogy a karate terápia is; karaterápia. Nem csak a versenyzésről szól, bár az is fontos, hanem egyfajta hozzáállást is ad. A távolkeleti kultúra, a kiforrott szabályrendszer, a vasalt fehér ruha, a meditáció, az összetartás és a mozgásformák együtt nyújtják a karate varázsát. Ha röviden össze akarom foglalni, akkor azt tudom mondani, mi itt egészséges embereket nevelünk - fogalmaz a szakosztályvezető.

A SMAFC karatésai rendszeresen járnak versenyekre, legutóbb Győrszentivánról - ahogy Demeter Zsolt fogalmazott - "raklapnyi" éremmel tértek haza. De nem kell feltétlenül mindenkinek vállalnia a versenyzést. A kyokushin lehetőséget ad olyan vizsgákra is, ami versenyhelyzet nélkül is motiválja a sportolókat.

- Igyekszünk megtalálni az egyensúlyt a versenyek és a nevelés terén, számunkra az a legfontosabb, hogy örömmel jöjjenek és fejlődjenek a gyerekek. Nyáron táborokat, év közben közösségi alkalmakat szervezünk annak érdekében, hogy összetartó csapattá váljunk. De a tagjaink többsége emellet szívesen vállalja a versenyeket is, aminek kézzelfogható visszajelzései az érmek. Edzőként azt mondom, erre is szükség van, mert látnunk kell hol tartunk, jól tesszük-e a dolgunkat - összegzett Demeter Zsolt.

A szakosztályvezető nem panaszkodhat. Győrszentivánon első helyezést ért el Kis Bernadett, Lovász Adél, Borsodi Bence, Pásztor Patrik, Pásztor Nimród, Polyák János, Lovász Péter, Kóczán Huba. Második helyen végzett Hende Alexandra, Mák Judit Emese, Németh-Lakos Zolna, Kóczán Hanna, Késmárki Ádám, Kocsis Máté, Polyák Márk, harmadik pedig Németh Dzsenifer és Tóbiás Áron.