Remekül sikerült a Győri Úszó SE számára múlt héten Debrecenben az országos bajnokság, hiszen az összesített pontversenyben a klub legjobb vidékiként a második helyen végzett.Bár nyilván fontosak az eredmények, általában azért nem az érmek számában mérik a sikerességet az edzők, sokkal inkább az időeredményekben, viszont egyikben sincs okuk panaszra a győrieknek.

„Bevallom, előre aláírtam volna, ha így szerepelünk – kezdte Petrov Árpád vezetőedző. – Úgy mentünk neki az ob-nek, hogy a rutinosabbaknál elsősorban az időeredmény volt fontos, a fiataloknál pedig az, hogy a tét ne nyomja össze őket. Azt gondolom, ez is, az is már-már tökéletesen alakult. Minden váltónk döntős lett, volt olyan egység, melyben három serdülő és egy ifjúsági versenyzőnk volt, de a többiben is sok saját nevelésű úszónk kapott helyet, akik nem roppantak össze.”

Petrov Árpád kiemelte, hogy az idei EYOF-ra – melynek Besztercebánya ad majd otthont – öt versenyzőnek is megvan a szintideje, a június elején esedékes válogatónak Hosszú Máté, Herman Szabó Péter, Zámbó Virág, Nagy Anna Zsófia és Vass Brigitta is eséllyel vág neki.

„Mellettük még Andor Benedeket emelném ki, aki Franciaországban majd gimnáziadén vesz részt, illetve az ifjúsági EB-re készül. Szóval szép lassan a saját utánpótlásból is bekerülnek a tehetségek a nemzetközi vérkeringésbe” – tette hozzá Petrov Árpád, aki a felnőtteket is dicsérte: „Lobanovszkij Maxim, Jakabos Zsuzsanna, Szabó Szebasztián, Sebestyén Dalma és Szentes Bence is bekerült a vb-keretbe. Dalma esetében az a nagy szó az eredményekben, hogy betegséggel küszködött, de így is négy-öt tizeddel gyorsabb, mint tavaly ilyenkor. Ha a tavalyi EB-hez képest is legalább ennyivel jobb időt úszik a vb-n, az szép reményekre jogosítana fel. Szebi is jobb volt ötven pillangón és gyorson, Zsu pedig elsősorban a váltóra koncentrál, a 4x200 gyorsváltó kimondottan ígéretesnek tűnik.”

Sebestyén Dalma 200 méter vegyesen legyőzte az olimpiai bajnok Hosszú Katinkát is.

„Szép és jó eredmény, de a helyén kell kezelni. Mindenesetre ez is azt jelzi, nem jár rossz úton a versenyzőnk” – értékelte az eredményt a vezetőedző, míg maga a versenyző így nyilatkozott erről és az egész szerepléséről: „A 200 vegyes nekem mindig különleges szám, hiszen első komolyabb nemzetközi eredményemet ebben értem el. Nagyon örültem, hogy győztem, azt tudtam, hogy a második százam jó, az elsőn azért még kell dolgoznom. Idén már több versenyen vettem részt, hogy ne ez az ob legyen az első nagyobb erőpróba. Ez sokat lendített a teljesítményemen, ráadásul az év eleji Covidból szépen visszajöttem, erre nem sokkal a mostani viadal előtt elkapott valami felső légúti betegség. Nagyon nem jött jól, nem is voltam százszázalékos, de így is jó időket tudtam úszni. Ez optimizmussal tölt el a vb előtt, ahol a legfontosabb, hogy megússzam egyéni legjobbjaimat, aztán hogy az mire lesz elég, kiderül a medencében. A legfontosabb, hogy addig elkerüljön a betegség, a sérülés. Most a formába hozás időszaka jön, ami nagyon fontos része a munkánknak, ezért is lényeges, hogy minden tökéletes legyen körülöttünk.”