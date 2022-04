A győri klub vezetése úgy döntött, hogy az 1982-es aranycsapat 40 éves jubileumi ünnepségére legméltóbb alkalom, a két zöld-fehér gárda kupacsatája lehet. A dátum annál is inkább adta magát, mivel a bajnoki címet eldöntő, 4-3-as vendégsikert hozó, emlékezetes, Üllői úti, FTC-ETO rangadó, 1982. április 28-án volt, tehát szinte napra pontosan negyven esztendeje.

A Rába ETO egykori futballforradalmát a Mágus, Verebes József vezérelte, s az akkori két pontos rendszerben, a 18 csapatos bajnokságban, a győri gárda 49 pontot gyűjtött, s nem kevesebb, mint 102 gólt szerzett. Érdemes megnézni a bajnokság végeredményét, felsorolni azokat a nagy múltú csapatokat, amelyeknek köszönhetően, annak idején, tízezrek látogattak ki egy-egy találkozóra.

Az 1981/82-es bajnokság végeredménye: 1. Rába ETO, 2. Ferencváros, 3. Tatabánya, 4. Videoton, 5. Újpesti Dózsa, 6. Bp. Honvéd, 7. Csepel, 8. Pécsi MSC, 9. Haladás, 10. Békéscsaba, 11. Debrecen, 12. Vasas, 13. Zalaegerszeg, 14. Diósgyőr, 15. Nyíregyháza, 16. Bp. Volán, 17. SZEOL AK , 18. Ózdi Kohász.

Az ETO, az otthoni mérkőzéseit, egyetlen döntetlen mellett, megnyerte, s a tizenhat hazai siker többek között ilyen eredményekkel zárult: 9-2, 8-0, 8-1, 7-1, 5-0, 5-1, 5-3, 4-2. Nem csoda, hogy a góllövőlista élén is két győri játékos végzett, Hannich Péter 22, Szentes Lázár 21 találatot szerzett.

Az időszak kapcsán két győri nemzetközi mérkőzés eredményét is érdemes felidézni: 1982 nyarán, felkészülési találkozón, a svéd csodakapussal, Hellström-el és a világbajnok Brehme-vel felálló német sztárcsapatot, Kaiserslautern gárdáját 7-0-ra győzte le a Rába. Ősszel a BEK-ben, a belga bajnok Standard Liege együttesét, sztárjaival – Preudhomme, Daerden, Gerets, Plessers, Vandersmissen, Haan, Tahamata, Wendt – a soraiban, 25 ezer néző előtt, 3-0-ra verte az ETO.

- Aki ezeket a fantasztikus futballélményeket átélte, soha nem felejti el – mondta Horváth Cs. Attila, aki a jubileumi ünnepség ötletgazdája és fő szervezője. – Örülök, hogy a klub új vezetése azonnal támogatta az elképzelésemet, így április 20-án, méltó módon, remek körülmények között, több ezer szurkoló előtt ünnepelhetjük meg a négy évtizedes jubileumot. Óriási boldogság volt számomra, hogy az aranycsapat tagjait megkeresve, kivétel nélkül mindenki igent mondott a meghívásra, így teljes lesz majd a névsor a tulajdonos, Világi Oszkár által, a bajnokok tiszteletére adott VIP-fogadáson. Természetesen az eseményen a halottainkról – Horváth Béla technikai vezető, Verebes József vezetőedző, Győrfi László pályaedző, Povázsán József és Szűcs Jenő orvosok, Józsa Zoltán gyúró, Kovács László, Mile Sándor, Hornyák Béla, Koltai István, Onhausz Tibor játékosok - is megemlékezünk egy koszorúzás alkalmával, és a járványügyi szabályok betartásával, a szurkolókkal is találkozni fognak majd a kupamérkőzés szünetében a legendák. Jelen lesz a nem régiben nyolcvanadik születésnapját ünneplő elnök, Szániel János, a szakosztályvezető Tóth Lajos, Verebes Józsefet két lánya, Mariann és Krisztina képviseli majd, valamint természetesen itt lesznek az egykori kiváló labdarúgók is, Csonka Gyula, Hlagyvik Gábor, Magyar Lajos, Hannich Péter, Póczik József, Burcsa Győző, Szabó Ottó, Szentes Lázár, Hajszán Gyula, Szijártó László, Gyurmánczy Attila, Glázer Róbert, Pardavi Károly, Palla Antal, Füzi Géza, Kiss Csaba.

Szóval, több szempontból is felejthetetlen este lesz jövő szerdán az ETO-stadionban, olyan, amelyeket a nyolcvanas években nagyon sűrűn átélhettek a győri szurkolók.