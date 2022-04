A Telekom Veszprém 1986 óta minden alkalommal döntőbe jutott a kupában, a vasárnap esti lesz a 38. fináléja.

Eredmény, elődöntő:

Telekom Veszprém-Pick Szeged 30-27 (15-17)

Legutóbb 2011-ben fordult elő, hogy nem ez a két csapat játszotta a kupadöntőt, akkor a veszprémiek ellenfele a PLER KC volt, a szegediek a legjobb négy közé sem kerültek be. Szegedi részről Bánhidi Bence és Luka Stepancic, a túloldalon Dejan Manaszkov hiányzott a keretből sérülés miatt.

Az első 12 percben felváltva vezettek a csapatok, majd gyors ellenakciókkal ellépett a bajnok Szeged (8-5), ekkor Momir Ilic veszprémi vezetőedző rögtön időt kért. Csapata ismét lendületbe került, Petar Nenandic vezérletével csakhamar egyenlített, ekkor Juan Carlos Pastor folyamodott időkéréshez (9-9). Továbbra is mindkét együttes a gyors játékot részesítette előnyben, ezért nagy volt a tempó, de jó néhány hiba is történt. A folytatásban megint a szegediek bizonyultak némileg hatékonyabbnak támadásban és védekezésben is (13-11), ráadásul Mikler Roland bravúrosan védett, így csapata 17-15-ös előnyben volt a szünetben.