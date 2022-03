Sikerüknek köszönhetően az angyalföldiek négypontos előnyre tettek szert a második helyezett Diósgyőrrel szemben. A Vasas sorozatban a negyedik sikerét aratta, és már egymást követő hatodik meccsén nem kapott gólt a bajnokságban.

Klausz László: - Kicsit hasonló érzésem van, mint a Diósgyőr elleni mérkőzés után, hiszen ezúttal is kezdődhetett volna úgy a meccs, hogy 1-0-ra vezetünk, akkor egy tizenegyes maradt el, most azonban csak magunkat okolhatjuk, mert egy nagy helyzetünk maradt ki. Nyilván más lett volna, ha az bemegy, de utána nagy fölényben játszott a Vasas, mi pedig szervezetten védekeztünk. Az ezekből való átmeneteknél kellett volna jobban koncentrálnunk. Sajnálom, hogy egy pontrúgásból gólt kaptunk, ha az nincs, akkor talán nagyobb elánnal tudtunk volna a mérkőzés vége felé is játszani. Ettől függetlenül le a kalappal a játékosok előtt, úgy gondolom, hogy mindenki bele tette a maximális munkát, sok fiatallal a csapatban. Azért, ha megnézzük a Vasas cserepadját, még egy hasonlóan erős sort fel tudnának állítani. Természetesen az eredménnyel nem, de a csapattal meg voltam elégedve.

A vasasfc.hu-n Kutor Attila így értékelte csapata játékát:

Jó futballt mutattunk be. Az első félidő elején volt egy-két apróság, amit helyre kellett tenni. Ezután működött a játékunk sok helyzettel, így a mérkőzést megérdemelten nyertük meg, nagyon örülünk neki. Mindkét félidőben komoly nyomást helyeztünk az ellenfélre. Voltak olyan periódusok, amikor a Győr ki tudott jönni a szorításból, így talán még nagyobb értéke van a mai győzelemnek - főleg, hogy az első félidőben több helyzetet is elpuskáztunk.

Eredmények, 28. forduló:



Vasas FC-ETO FC Győr 2-0 (0-0)



korábban:

Diósgyőri VTK-Békéscsaba 1912 Előre 3-4 (0-1)

FC Ajka-III. Kerületi TVE 1-1 (0-1)

BFC Siófok-Pécsi MFC 0-0

Aqvital FC Csákvár-Nyíregyháza Spartacus FC 2-3 (1-2)

Kecskeméti TE Hufbau-Szolnoki MÁV FC 0-0

Soroksár SC - Szeged-Csanád Grosics Akadémia 2-2 (2-0)

Budaörsi SC-Dorogi FC 3-0 (1-0)

Szentlőrinc SE-Tiszakécskei LC 1-2 (0-1)



hétfőn játsszák:

Szombathelyi Haladás-Budafoki MTE 20.00

Az élcsoport: 1. Vasas 59 pont, 2. DVTK 55, 3. Kecskemét 51