A felnőttek között gólt is szerző játékost a váltás körülményeiről, eddigi pályafutásáról és jövőbeni céljairól kérdeztük.Sztankovics Kyra hobbiként kezdte a kézilabdát az általános iskolában, majd Hévízen lett igazolt játékos. Egy kónyi tornán figyelt fel rá Ruskó Katalin, így került Győrbe, az Audi-ETO utánpótlásrendszerébe. A fiatal jobbszélsőnek előbb Kun Attila volt az edzője, majd idén az akadémiai kiemelt csapatban már Pigniczki Krisztina irányításával készült.

„Jól éreztem magam Győrben, és mindent, amit tudok, azt itt tanultam. Mikor az ETO-hoz igazoltam, nem volt posztom, még nem igazán találtam a helyem, de balkezes játékosként szerencsém volt. Kissé le voltam maradva, de mindenben segítettek a klubnál, végig támogattak, így gyorsan be tudtam hozni ezt a hátrányt” – mesélte a nemsokára 18. születésnapját ünneplő játékos az utánpótlásban töltött időszakáról. Január közepén már nemcsak a felnőttekkel készülhetett a tehetséges szélső, de a Bajnokok Ligájában is lehetőséget kapott, sőt, a Krim Ljubljana ellen kétszer is betalált.

„Nem nagyon gondoltam volna, hogy bemutatkozhatok, de idén sokan feljártak edzeni az akadémia egyes csapatából a felnőttekhez, és nekem is volt szerencsém több alkalommal velük készülni. Megtiszteltetésnek éreztem, mikor szóltak, hogy fel kell mennem a felnőttekhez, mert Lukács Viktória és Faluvégi Dorottya is koronavírusosak lettek, így nincs más játékos a jobbszélre. A meccsen fiatal csapattársaimmal, Ogonovszky Eszterrel, Farkas Júliával és Gerencsér Fannival izgultunk, de bíztunk benne, hogy Ambros Martín becserél bennünket. Megtisztelő volt pályára lépni, szerettem volna valamit felmutatni, és ha az elsőn nem is, örülök, hogy a második mérkőzésemen két gólt is sikerült szereznem” – folytatta Sztankovics Kyra, aki ezt követően Mosonmagyaróvárra igazolt.

„Nagy élmény volt a bemutatkozás, de tudtam jól, hogy ez nem végleges állapot, tizenhét-tizennyolc évesen pedig már előre is kell gondolkodni. Hosszú távon nem tűnt reálisnak, hogy túl sok lehetőséget kapjak az ETO nagycsapatánál, az MKC pedig fiatal, lendületes együttes, amely folyamatosan fejlődik, és úgy gondoltam, itt talán több esélyem lesz bemutatkozni és lehetőséget kapni a felnőttek között” – mesélt az átigazolás körülményeiről. A célokat illetően Sztankovics kiemelte: NB I-es játékos szeretne lenni, és akár a külföldi játéklehetőségre is nyitott lenne a későbbiekben.

„Még nem sikerült visszanyernem a rendes formám, de nagyon befogadó a társaság és a B csapatnál Bognár Róbert rengeteget segít. Az elsődleges célom jelenleg az, hogy újra a legjobbamat tudjam nyújtani és megmutassam, mit tudok. Emellett szeretnék a felnőttcsapatba kerülni, és ha úgy adódik, külföldön is kipróbálnám magam, ami a tanulási lehetőségekkel is összeköthető lenne” – nyilatkozta. A játékos hozzátette: ha egyszer lehetősége lesz rá, szívesen visszatér a világ legjobb csapatába, de jelenleg jól érzi magát és Mosonmagyaróváron minden feltétel adott a fejlődéséhez.