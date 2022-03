– Négyévesen kezdtem focizni, a szüleim szerint rettentő sok energiám volt, amit valahogy le kellett vezetni, így beírattak focizni, és reménykedtek benne, hogy az majd lefáraszt. A labdarúgás mellett softballoztam is, de később választanom kellett, melyik sporttal foglalkozzak komolyabban, és a foci mellett maradtam – kezdte mesélni Alika Keene.

Az amerikai születésű, amerikai–jamaicai kettős állampolgárságú játékos a Harvard Egyetemen végzett kognitív idegtudomány szakon, mellette pedig futballozott az egyetemi bajnokságban. Alika Keene utána az Orlando Pride csapatában játszott, majd meghívták a jamaicai válogatottba. 2019-ben a „Reggae Girlz” kijutott a világbajnokságra, és a siker óriási erőt adott neki a folytatáshoz.

Alika Keene, az ETO játékosa. Fotó: eto.hu

– A menedzserem megkeresett egy litvániai lehetőséggel, én pedig belevágtam, nagyon motivált voltam, hogy fejlődjek. Két szezont töltöttem a litván bajnok Gintránál, s játszottunk a Bajnokok Ligájában is. Nagyon jó csapat jött össze, szinte egy család lettünk a lányokkal, de a második év végén úgy éreztem, készen állok egy újabb kihívásra, és ekkor jött az ETO megkeresése. Bevallom őszintén, előtte nem hallottam Magyarországról, de aztán, ahogy utánajártam, nagyon megtetszett, hogy erős a bajnokság és nagy a verseny a dobogós helyekért, nekem pedig pont erre van szükségem.

Tiffany Cameron, az ETO másik jamaicai válogatott játékosa sok jót mesélt neki Győrről, ez is segített meghozni a döntését.

– Úgy éreztem, az ETO remek lehetőséget nyújt ahhoz, hogy ismét egy lépcsővel feljebb léphessek a karrieremben, nagyon tetszett az a profizmus, amivel megközelítettek. Hatalmas motivációt jelent, hogy a klub nagy célokért hajt; szeretnék segíteni abban, hogy közösen történelmet írjunk – folytatta lelkesen.

További érdekesség Keene-ről, hogy a labdarúgás mellett az éneklésben is kiemelkedően tehetséges: 2021-ben jelentkezett a litván X-Faktorba, és bejutott az élő show-ba, ahol három fordulóban énekelhetett.

– A családom, a barátaim és a labdarúgás mellett a zene mindig is kiemelt fontosságú volt az életemben. Ha nagy a nyomás rajtam, a zenéhez fordulok, mert megnyugtat és segít átlendülni a problémákon. Litvániában az első szezonom után a csapattársaim sokszor mondták, hogy ki kellene próbálnom magam valamelyik tehetségkutatóban, és pont akkor indult az X-Faktor új évada, úgyhogy az ő biztatásuknak köszönhetően végül jelentkeztem, és három fordulóig jutottam az élő show-ban. Hatalmas élmény és kaland volt, a klub és a csapatom is támogatott, több órát vezettek, hogy megnézhessenek élőben, molinókkal készültek és végig szurkoltak. Nagyon hálás vagyok nekik ezért. Szerencsére könnyen össze tudtam hangolni a focival, a verseny pont olyan napokra esett, amikor nem volt mérkőzésünk vagy edzésünk. Természetesen most elsősorban a labdarúgó-karrieremre szeretnék koncentrálni, addig a zene megmarad hobbinak, de ki tudja, az aktív éveim után lehet, hogy komolyan foglalkozom majd az énekléssel – mondta mosolyogva Alika Keene.